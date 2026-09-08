Erik y Lyle Menéndez podrán comparecer nuevamente ante comisión de libertad condicional durante la primavera de 2027

Los Ángeles— Erik y Lyle Menéndez volverán a comparecer ante la comisión de libertad condicional el próximo mes de marzo, unos 17 meses antes de lo previsto.

Los hermanos fueron condenados inicialmente en 1996 a cadena perpetua por los asesinatos a tiros, ocurridos en 1989, de su padre, José Menéndez, y de su madre, Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills. Un juez de Los Ángeles redujo sus condenas a entre 50 años y cadena perpetua en mayo de 2025, lo que les permite optar a la libertad condicional, ya que tenían menos de 26 años cuando cometieron los delitos.

En agosto de 2025 se les denegó la libertad condicional; la Junta de Libertad Condicional de California señaló que Lyle Menéndez seguía mostrando “rasgos de personalidad antisocial, como el engaño”, y que Erik Menéndez había infringido las normas penitenciarias al utilizar repetidamente un teléfono móvil.

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Los hermanos podrían entonces solicitar otra vista en agosto de 2028. La comisión de libertad condicional ha adelantado provisionalmente esa fecha a marzo, tras haber accedido el viernes a las peticiones de los hermanos de que las vistas se celebraran antes.

ARCHIVO - Erik Menéndez comparece ante la junta de libertad condicional por teleconferencia el 21 de agosto de 2025 en el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego. (Departamento de Correcciones de California vía AP, Archivo) (The Associated Press)

El Departamento de Instituciones Penitenciarias y Rehabilitación de California permite a los reclusos que cumplan los requisitos solicitar la libertad condicional anticipada si se produce “un cambio en las circunstancias o surge nueva información que indique que la persona podría ser apta para la libertad condicional”.

El departamento no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre por qué se concedió a los hermanos una vista anticipada. El abogado de los hermanos se negó a hacer declaraciones a través de una portavoz de la familia.

El caso lleva mucho tiempo cautivando a los aficionados a los crímenes reales, y los hermanos han ido ganando apoyo público en los últimos años después de que varias series de Netflix reavivaran el interés por el caso.

Unas semanas después de que la junta rechazara su puesta en libertad el año pasado, un juez de Los Ángeles denegó su solicitud de revisión de sus condenas, basada en nuevas pruebas que respaldaban sus denuncias de abusos sexuales por parte de su padre.

ARCHIVO - Lyle Menendez comparece ante la junta de libertad condicional por teleconferencia el 22 de agosto de 2025 en el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego. (Departamento de Correcciones de California vía AP, Archivo) (The Associated Press)

“Durante casi 40 años, Erik y Lyle se han esforzado por asumir la responsabilidad de sus actos, afrontar y superar el abuso y el trauma inimaginables que sufrieron, crecer como personas y dedicarse a ayudar a los demás”, declaró su familia en un comunicado el lunes.

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La familia afirmó que los hermanos, que se encuentran en una prisión de San Diego, ayudaron a poner en marcha un programa de cuidados paliativos y crearon un programa de embellecimiento en la prisión.

“Han intentado crear un entorno que recuerde a las personas que cumplen cadena perpetua que sus vidas siguen teniendo sentido y que, independientemente de sus circunstancias, cada día pueden optar por crecer, sanar y asumir su responsabilidad”, afirmó la familia.