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Organización Mundial de la Salud alerta brote de ébola sigue fuera de control

Se han registrado más de 3,000 muertos en la República Democrática del Congo, en África

8 de septiembre de 2026 - 3:05 PM

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Trabajadores de salud atienden a un paciente con ébola en el Centro de Tratamiento Rwampara, el jueves 18 de junio de 2026, en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo. (Moses Sawasawa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nairobi- El brote de ébola por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) sigue “fuera de control” tras alcanzar 6,686 casos y 3,226 muertos, advirtió la delegación africana de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio del inicio de la vacunación de personal sanitario y de primera línea.

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“El brote sigue sin control y cada vez es más heterogéneo, con tendencias de mejoría en algunas zonas que coexisten con la transmisión continua, la redistribución geográfica y la aparición de nuevos focos de contagio”, indicó la OMS África en su último reporte de situación.

Hasta el 6 de septiembre, 2,007 trabajadores de la salud y de primera respuesta habían recibido la vacuna Ervebo en seis zonas de salud distribuidas en las provincias de Tshopo, Bas-Uélé e Ituri, dentro de protocolos de investigación clínica.

Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena.Machozi Naumi, de 45 años, durante una campaña para crear conciencia sobre el ébola en un campamento para desplazados ubicado en terrenos del Instituto Superior de Pedagogía, el martes 26 de mayo de 2026, en BuniaQuienes trabajan en primera línea temen que la enfermedad pueda propagarse a los grandes campos de desplazados ubicados cerca de Bunia, donde miles de personas están hacinadas en un espacio limitado, sin acceso a la higiene básica
1 / 7 | Campamento de desplazados en Congo: combaten el ébola con arena y avena a falta de agua. Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena. - Moses Sawasawa

Según la OMS, la dispersión geográfica abarca seis provincias con una extensión conjunta de unas 391,000 millas cuadradas, lo que genera un entorno operativo “crecientemente complejo” y aumenta la exigencia sobre las redes de laboratorio, el rastreo de contactos y la logística.

El organismo multilateral reiteró que el riesgo de propagación se mantiene “muy alto” dentro de la RDC y “alto” para los países vecinos con frontera terrestre, debido a la transmisión sostenida, la elevada mortalidad, la movilidad poblacional, la inseguridad y los desafíos logísticos.

No obstante, el riesgo a nivel global y en el resto de África continúa siendo bajo.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Vacunación y muertes comunitarias

De las 2,007 personas inmunizadas hasta la fecha, la mayoría se concentran en la provincia de Tshopo (1,083 en Makiso-Kisangani, 195 en Mangobo, 156 en Kabondo y 55 en Bafwasende), además de 498 personas en Buta (Bas-Uélé) y 20 en Gombe (Ituri).

Simulacro de ébola en el Hospital Pavía

Simulacro de ébola en el Hospital Pavía

Recrean cómo sería responder y atender a un paciente presentando síntomas de ébola para identificar fallos en el manejo del protocolo

La OMS recordó que la eficacia de Ervebo contra la cepa de Bundibugyo en humanos sigue sin estar demostrada, por lo que su administración se limita estrictamente a marcos de investigación, mientras continúan trabajando en otras dos vacunas que se encuentran en fase 1 y pese a que se han mostrado seguras su desarrollo podría llevar varios meses.

A nivel epidemiológico, aunque la provincia de Ituri —foco principal— ha registrado un descenso modesto de contagios, la provincia de Kivu del Norte sufre un repunte sostenido tras superar el millar de infectados.

La agencia de la ONU volvió a alertar sobre el incremento de las muertes comunitarias, que en la última semana representaron el 75% del total de muertes confirmadas.

Esta tendencia se debe a barreras en el acceso a la atención médica, el transporte, la desconfianza local o retrasos en la detección.

La OMS instó a traducir la expansión de la capacidad de respuesta en acciones locales inmediatas centradas en la detección temprana, la intensificación del rastreo de contactos, la prevención de infecciones en centros sanitarios, así como la preparación operativa en zonas de riesgo.

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ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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