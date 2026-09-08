Ladrones roban cuatro cuadros de Renoir de un museo de la Riviera Francesa

París— Dos ladrones cortaron una valla, entraron por una ventana y robaron el martes cuatro valiosos cuadros de Renoir de un pequeño museo de la Riviera Francesa, pero abandonaron dos de las obras de arte mientras huían, según informaron las autoridades. Los investigadores han puesto en marcha una búsqueda a nivel nacional para localizar a los autores.

La operación duró menos de tres minutos y tuvo como objetivo las obras más valiosas del Museo Renoir, situado en la localidad de Cagnes-sur-Mer, según informó la fiscalía regional.

El robo trajo a la memoria recuerdos dolorosos del espectacular robo de las joyas de la corona en el Museo del Louvre de París el año pasado y reavivó los llamamientos para que se mejore la seguridad y la financiación de los numerosos lugares de interés cultural, grandes y pequeños, que salpican el paisaje francés.

La entrada del Museo Renoir, fotografiada tras el robo de cuatro valiosas pinturas del artista en Cagnes-sur-Mer, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni) (Philippe Magoni)

El alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, estimó el valor del conjunto de obras de Renoir robadas el martes en $1.5 millones, pero los expertos en robos de obras de arte advirtieron de que será extremadamente difícil venderlas.

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El Museo Renoir se encuentra en la última residencia del pintor Pierre-Auguste Renoir, donde vivió hasta su muerte en 1919. Es la atracción más famosa de Cagnes-sur-Mer, situada entre Cannes y Niza, en la costa mediterránea.

Los ladrones, “bien equipados” y “bien informados”, entraron en el Museo Renoir a través del jardín, según explicó Masson a los periodistas presentes en el lugar de los hechos.

“Cortaron una valla con un cuchillo eléctrico o una sierra, entraron en el museo por la planta baja y, a continuación, cortaron las grapas que sujetaban los marcos de las obras de arte”, declaró Masson en unas declaraciones recogidas por la cadena local Ici Azur.

Portrait de Madame Colonna Romano (Wiki Commons)

El sistema de alarma del museo se activó a las 5:48 de la mañana, hora local, y la policía llegó cinco minutos después, según informó el alcalde. Su rápida intervención “obligó a los ladrones a huir precipitadamente y contribuyó a limitar la magnitud del robo”, afirmó el alcalde en un comunicado enviado a The Associated Press.

Dos de las obras robadas fueron halladas tiradas en el jardín del museo: el “Retrato de Madame Pichon” y “Coco leyendo”, de Renoir, según informó la Fiscalía en un comunicado. Las dos que siguen desaparecidas son el “Retrato de Madame Colonna Romano” y “Joven junto al pozo”.

Al menos dos de las obras que fueron objeto de los ataques del martes tenían una historia turbulenta.

Young Woman Bathing 1888 (Wiki Commons)

Se cree que la obra “Joven junto al pozo” fue saqueada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial; según la base de datos de obras de arte expoliadas del Ministerio de Cultura francés, fue recuperada en Baviera en 1949 y devuelta a Francia.

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Según la base de datos, un oficial alemán en París entregó “Coco Reading” a un soldado alemán al final de la guerra, con la orden de llevarlo a Alemania. Posteriormente, el soldado se lo entregó a un sacerdote alemán, quien a su vez lo entregó a un museo de Berlín en 1972. El Gobierno alemán lo devolvió a Francia en 1994.

El alcalde señaló que el museo de Cagnes-sur-Mer contaba con un total de 12 obras de Renoir. El museo permaneció cerrado el martes mientras se llevaba a cabo la investigación.

La Fiscalía de Marsella ha abierto una investigación por un robo cometido por una banda organizada. La Oficina Nacional Francesa de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales se ha sumado a la investigación.

“Este incidente debería servir de advertencia sobre la protección de nuestros museos”, afirmó el alcalde.

Se coloca una cinta de seguridad en la valla del Museo Renoir después de que unos ladrones robaran cuatro valiosas pinturas de Renoir, en Cagnes-sur-Mer, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Philippe Magoni) (Thomas Padilla)

James Ratcliffe, experto en robos de obras de arte del Art Loss Register, declaró a la AP que la falta de financiación es el principal problema al que se enfrentan los museos de todo el mundo, no solo en Francia. Y los museos más pequeños son especialmente vulnerables debido a sus limitados recursos económicos.

“El robo en el Louvre ha demostrado a todos aquellos con intenciones delictivas que los museos son, potencialmente, objetivos fáciles”, afirmó. “La gente ahora ve los museos con otros ojos”.

A diferencia del robo del Louvre u otros robos recientes en museos en los que se han sustraído objetos de oro o joyas que pueden fundirse o volver a tallarse, el robo de la obra de Renoir deja a los ladrones en una situación complicada.