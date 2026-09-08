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Menor atacado por perros en San Sebastián continúa recuperándose

El estudiante de 11 años permanece hospitalizado, mientras su familia busca retomar, poco a poco, la normalidad tras el incidente

8 de septiembre de 2026 - 3:41 PM

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El niño fue atacado el jueves por varios perros mientras realizaba una rutina de atletismo en un pabellón deportivo municipal contiguo a la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El estudiante de 11 años que fue atacado por siete perros el 3 de septiembre en San Sebastián continúa hospitalizado y recuperándose de las heridas que sufrió, informó este martes su madre, Yenilin López.

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“Gracias a Dios, el proceso de recuperación se está dando superbién”, expresó López a El Nuevo Día.

La madre indicó que durante este martes estaba previsto que al menor se le administrara la vacuna contra la rabia.

El niño fue atacado el jueves por varios perros mientras realizaba una rutina de atletismo en un pabellón deportivo municipal contiguo a la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez.

López explicó que el incidente también ha tenido un impacto emocional sobre su hijo, particularmente durante las noches.

“Es un niño muy fuerte que continúa sonriendo y busca la manera”, expresó. Sin embargo, relató que al caer la noche suele ponerse más triste y ha tenido pesadillas relacionadas con lo ocurrido.

López dijo que el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, y el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, visitaron al menor en el hospital para conocer su condición y darle seguimiento al caso.

Durante las conversaciones, la madre planteó su preocupación por cómo los estudiantes podrán continuar sus prácticas deportivas de manera segura, luego del ataque ocurrido en las instalaciones que utilizaban para entrenar.

Explicó que propuso como alternativa que se provea un vehículo y un chofer para transportar a la maestra y a los estudiantes hasta la pista atlética municipal, donde podrían continuar sus rutinas. “Pero han sido conversaciones que hemos tenido”, dijo a este medio.

En cuanto al Municipio de San Sebastián, López señaló que tuvo comunicación con el alcalde Eladio “Layito” Cardona al inicio del incidente, pero que recientemente ha preferido concentrarse en la recuperación de su hijo.

La madre sostuvo que su reclamo desde el principio ha sido que las personas puedan utilizar las instalaciones públicas sin exponerse a una situación similar.

“Yo creo que ya el llamado lo hice inicialmente, porque no era tan solo para mí, sino para todo el mundo. Todos merecemos utilizar unas facilidades de manera segura”, expresó.

¿Qué gestiones se han realizado?

Tras el ataque, Educación informó que la dirección escolar realizó previamente varias gestiones con el Municipio de San Sebastián relacionadas con la presencia de animales realengos en el área.

La agencia también indicó entonces que personal de Salud brindaría asistencia al municipio para atender la situación.

El Nuevo Día solicitó este martes información actualizada a Educación, a Salud y al Municipio de San Sebastián sobre las gestiones realizadas desde el incidente, incluyendo si los perros fueron removidos del área, qué medidas se han tomado para evitar que vuelvan a entrar a la escuela y qué asistencia se ha brindado al municipio y a la comunidad escolar para atender la situación.

Al momento de esta publicación, se aguardaba por las respuestas de las tres agencias.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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