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Policía continúa la investigación por asesinato de enfermera en Caguas

Espera por resultados de indagaciones para la determinación de radicación de cargos por el feminicidio

13 de julio de 2026 - 3:28 PM

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Carlos Manuel Estefano Pino, de 67 años, fue detenido por oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y de la Policía. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía continúa con la investigación sobre el asesinato de la enfermera Jennifer M. Torres Castro, en Caguas.

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Según la Oficina de Prensa del Cuartel General, los investigadores esperan con la corroboración de varios datos, así como los resultados de indagaciones que han llevado a cabo en los pasados días.

Eventualemente, la Fiscalía de Caguas tomará una determinación sobre la radicación de cargos criminales. Hasta ese momento, el Departamento de Justicia no emitirá comentarios sobre el curso de la pesquisa, informó la agencia.

El cuerpo de Torres Castro, de 36 años y madre de dos menores, fue encontrado el pasado miércoles, 24 de junio, a eso de las 9:27 p.m., en una residencia ubicada en el kilómetro 27.4 de la PR-01, barrio Río Cañas, sector Quebrada Arenas del mencionado pueblo.

Un hombre de 67 años fue detenido como “persona de interés” con relación a la muerte de una mujer en Caguas.Según el Departamento de Corrección y Rehabilitación, Carlos Manuel Estefano Pino fue arrestado en los alrededores de los Outlets de Barceloneta.Momento en que Estefano Pino fue detenido.
1 / 6 | En imágenes: así fue detenida una "persona de interés" por el asesinato de una enfermera en Caguas. Un hombre de 67 años fue detenido como “persona de interés” con relación a la muerte de una mujer en Caguas. - Alex Figueroa Cancel

Inicialmente se reportó como una muerte “sin causa determinada”, pero posteriormente los análisis forenses la Policía informó que “la causa de muerte fue de forma violenta”.

Mientras, la Policía ha señalado como “persona de interés” a Carlos Manuel Estefano Pino, de 67 años, quien fue liberado por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) en 2018, cuando le faltaban por cumplir 85 años de su sentencia por el asesinato de una joven de 22 años en 1990.

Recientemente, los investigadores le tomaron muestras de material genético a Estefano Pino. También allanaron su apartamento en busca de evidencia para el caso.

Mientras tanto, Estefano Pino fue ingresado a prisión luego de que la JLBP revocara sus condiciones de libertad.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking Newsfeminicidio
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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