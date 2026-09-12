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Empleados de ASUME recibirán bonificación especial de $2,000

El desembolso se sufragará en su totalidad con fondos federales

12 de septiembre de 2026 - 10:24 AM

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La vista, presidida por la senadora Rossana López, será en el salón María Martínez del Senado desde las 9:00 a.m.
La última vez que los empleados de la ASUME recibieron una bonificación similar fue en diciembre de 2022.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La gobernadora Jenniffer González anunció este sábado una bonificación especial de $2,000 para 365 empleados de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y del Programa PROSPERA, como reconocimiento al desempeño del personal que mantiene los servicios de la agencia.

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“Los empleados de ASUME tienen bajo su responsabilidad servicios que impactan directamente a miles de menores y familias. Esta bonificación reconoce el desempeño y la productividad de un equipo que ha mantenido la operación de la agencia, aun con menos personal, y una carga de trabajo superior al promedio nacional. También, es una herramienta para apoyar la retención de empleados que cumplen una función esencial dentro del sistema de sustento de menores”, dijo la mandataria, en una actividad de desarrollo profesional de la agencia, adscrita al Departamento de la Familia.

Mediante comunicado de prensa, se explicó que la bonificación beneficiará a 361 empleados de ASUME y cuatro del Programa PROSPERA que estaban activos al 20 de agosto de 2026. Todos los empleados elegibles recibirán la misma cantidad, independientemente de su clasificación, puesto o nivel salarial.

El desembolso directo será de $730,000 y el costo total estimado de la iniciativa asciende a $810,300.

Por su parte, la administradora de ASUME, la licenciada María del Mar Mateu Meléndez, detalló que la agencia administra aproximadamente 157,000 casos activos de pensión alimentaria, brinda servicios a cerca de 230,000 menores, y recauda y distribuye más de $330 millones al año para las familias participantes.

“Detrás de estos números, está el trabajo de nuestros empleados, quienes atienden casos, orientan a las familias, gestionan órdenes de pensión y trabajan para que el sustento llegue a los menores. Nuestra fuerza laboral se ha reducido cerca de 5% durante los últimos tres años fiscales y, aun con ese reto, hemos mantenido la continuidad de los servicios y los niveles de productividad. Esta bonificación reconoce ese trabajo y también responde a la necesidad de retener el personal que necesitamos para continuar atendiendo a nuestras familias”, sostuvo Mateu Meléndez.

La ASUME sufragará la totalidad de la bonificación con fondos federales, sin utilizar recursos del Fondo General. En el caso de los 361 empleados adscritos al Programa de Título IV-D, el pago provendrá de fondos federales de Incentivos Pagados, los cuales la agencia recibe como resultado del cumplimiento de métricas establecidas por el gobierno federal. Entre estas, se encuentran el establecimiento de órdenes de pensión alimentaria, el establecimiento de paternidad y las recaudaciones de sustento de menores.

“El cumplimiento de estas métricas es posible gracias al trabajo y la aportación de cada empleado, por lo que esta bonificación reconoce directamente su desempeño y compromiso”, subrayó la administradora.

La porción correspondiente a los cuatro empleados de PROSPERA se cubrirá con fondos federales de costos indirectos.

Mateu Meléndez agregó que la bonificación cuenta con las aprobaciones fiscales y administrativas requeridas, incluida la autorización de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La “Office of Child Support Services” del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, dijo, también aprobó el uso de los fondos federales para este propósito.

Anticipó que la ASUME proyecta desembolsar el incentivo mediante depósito directo el 30 de septiembre. La última vez que los empleados de la agencia recibieron una bonificación similar fue en diciembre de 2022.

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