Cuentas Trump 2026: paso a paso para activar la cuenta con bono de $1,000 del gobierno

A partir de este 4 de julio de 2026, los padres de bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 podrán abrir una nueva cuenta de ahorro e inversión conocida como la “Cuenta Trump” o cuenta 530A, un programa federal que arranca con un depósito inicial de $1,000 financiado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La iniciativa, que busca fomentar el ahorro a largo plazo desde el nacimiento, permitirá que las familias construyan un fondo que los menores solo podrán utilizar al llegar a los 18 años.

Además del incentivo inicial, los padres podrán aportar hasta $5,000 anuales, con la meta de que el dinero crezca mediante intereses compuestos durante décadas.

Paso a paso: cómo abrir la Cuenta Trump

Las autoridades federales han establecido un proceso digital que se realizará principalmente a través de una aplicación oficial. Esto es lo que deben hacer los padres:

1. Verifique si su hijo califica

Podrán abrir la cuenta:

Bebés nacidos entre 2025 y 2028.

Ciudadanos de Estados Unidos.

Padres o tutores legales autorizados.

2. Acceda solo a la plataforma oficial

El gobierno exhorta a usar únicamente:

PUBLICIDAD

La aplicación oficial del programa “Trump Accounts”.

El portal https://trumpaccount.com/.

Las autoridades advierten evitar enlaces no verificados para prevenir fraudes.

3. Complete el registro

Los padres deben llenar el formulario oficial IRS 4547 y crear la cuenta digital del menor.

y crear la cuenta digital del menor. Si ya lo hicieron, comenzarán a recibir correos de activación de forma progresiva.

4. Active la cuenta

Una vez reciban el correo de confirmación (solo desde la página oficial del gobierno federal), deberán:

Seguir las instrucciones en la aplicación.

Completar la verificación de identidad.

Confirmar la apertura de la cuenta.

5. Reciba el depósito inicial

A partir del 4 de julio de 2026, las cuentas activadas comenzarán a recibir el depósito automático de $1,000 del gobierno federal.

6. Opcional: realice aportaciones

Las familias podrán añadir dinero voluntariamente:

Hasta $5,000 por año.

Fondos de padres, familiares o empleadores (si aplica).

Con crecimiento sujeto a inversión a largo plazo.

¿Cuándo se puede usar el dinero?

El programa es de largo plazo:

Los fondos no se pueden retirar antes de los 18 años .

. En la mayoría de los casos, el dinero solo estará disponible cuando el menor alcance la mayoría de edad.

Incentivos adicionales para otros niños

El programa también contempla apoyos externos:

Un incentivo de $250 para niños nacidos entre 2016 y 2024 en ciertos casos de elegibilidad geográfica e ingresos.

para niños nacidos entre 2016 y 2024 en ciertos casos de elegibilidad geográfica e ingresos. Donaciones privadas de grandes empresarios podrían sumar aportes adicionales para menores en zonas específicas.

Empresas como Uber, Intel, IBM y Nvidia han mostrado interés en contribuir a este tipo de cuentas.

Advertencia del gobierno: cuidado con fraudes

El Departamento del Tesoro ha sido enfático en varias recomendaciones:

No compartir contraseñas ni códigos por teléfono o correo.

Verificar que los mensajes provengan de dominios oficiales.

Evitar sitios o números telefónicos no autorizados.

Usar únicamente la app oficial o https://trumpaccount.com/ .

. En caso de duda, llamar al 1-866-USA-4547.

Un programa pensado para “crecer con el niño”

Según el Departamento del Tesoro, la idea es que incluso un depósito inicial de $1,000 pueda crecer significativamente con el tiempo gracias a la inversión a largo plazo.