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Cuentas Trump 2026: paso a paso para activar la cuenta con bono de $1,000 del gobierno

Esto es lo que debes hacer para beneficiarte del programa federal que busca fomentar el ahorro a largo plazo

4 de julio de 2026 - 10:38 AM

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Conoce cómo puedes beneficiarte de las cuentas de ahorro. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

A partir de este 4 de julio de 2026, los padres de bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 podrán abrir una nueva cuenta de ahorro e inversión conocida como la “Cuenta Trump” o cuenta 530A, un programa federal que arranca con un depósito inicial de $1,000 financiado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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La iniciativa, que busca fomentar el ahorro a largo plazo desde el nacimiento, permitirá que las familias construyan un fondo que los menores solo podrán utilizar al llegar a los 18 años.

Además del incentivo inicial, los padres podrán aportar hasta $5,000 anuales, con la meta de que el dinero crezca mediante intereses compuestos durante décadas.

Paso a paso: cómo abrir la Cuenta Trump

Las autoridades federales han establecido un proceso digital que se realizará principalmente a través de una aplicación oficial. Esto es lo que deben hacer los padres:

1. Verifique si su hijo califica

Podrán abrir la cuenta:

  • Bebés nacidos entre 2025 y 2028.
  • Ciudadanos de Estados Unidos.
  • Padres o tutores legales autorizados.

2. Acceda solo a la plataforma oficial

El gobierno exhorta a usar únicamente:

Las autoridades advierten evitar enlaces no verificados para prevenir fraudes.

3. Complete el registro

  • Los padres deben llenar el formulario oficial IRS 4547 y crear la cuenta digital del menor.
  • Si ya lo hicieron, comenzarán a recibir correos de activación de forma progresiva.

4. Active la cuenta

Una vez reciban el correo de confirmación (solo desde la página oficial del gobierno federal), deberán:

  • Seguir las instrucciones en la aplicación.
  • Completar la verificación de identidad.
  • Confirmar la apertura de la cuenta.

5. Reciba el depósito inicial

A partir del 4 de julio de 2026, las cuentas activadas comenzarán a recibir el depósito automático de $1,000 del gobierno federal.

6. Opcional: realice aportaciones

Las familias podrán añadir dinero voluntariamente:

  • Hasta $5,000 por año.
  • Fondos de padres, familiares o empleadores (si aplica).
  • Con crecimiento sujeto a inversión a largo plazo.

¿Cuándo se puede usar el dinero?

El programa es de largo plazo:

  • Los fondos no se pueden retirar antes de los 18 años.
  • En la mayoría de los casos, el dinero solo estará disponible cuando el menor alcance la mayoría de edad.

Incentivos adicionales para otros niños

El programa también contempla apoyos externos:

  • Un incentivo de $250 para niños nacidos entre 2016 y 2024 en ciertos casos de elegibilidad geográfica e ingresos.
  • Donaciones privadas de grandes empresarios podrían sumar aportes adicionales para menores en zonas específicas.
  • Empresas como Uber, Intel, IBM y Nvidia han mostrado interés en contribuir a este tipo de cuentas.

Advertencia del gobierno: cuidado con fraudes

El Departamento del Tesoro ha sido enfático en varias recomendaciones:

  • No compartir contraseñas ni códigos por teléfono o correo.
  • Verificar que los mensajes provengan de dominios oficiales.
  • Evitar sitios o números telefónicos no autorizados.
  • Usar únicamente la app oficial o https://trumpaccount.com/.
  • En caso de duda, llamar al 1-866-USA-4547.

Un programa pensado para “crecer con el niño”

Según el Departamento del Tesoro, la idea es que incluso un depósito inicial de $1,000 pueda crecer significativamente con el tiempo gracias a la inversión a largo plazo.

La meta del programa es crear una herramienta de ahorro generacional que acompañe al menor desde su nacimiento hasta la adultez.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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