Cuentas Trump 2026: paso a paso para activar la cuenta con bono de $1,000 del gobierno
Esto es lo que debes hacer para beneficiarte del programa federal que busca fomentar el ahorro a largo plazo
4 de julio de 2026 - 10:38 AM
4 de julio de 2026 - 10:38 AM
A partir de este 4 de julio de 2026, los padres de bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 podrán abrir una nueva cuenta de ahorro e inversión conocida como la “Cuenta Trump” o cuenta 530A, un programa federal que arranca con un depósito inicial de $1,000 financiado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La iniciativa, que busca fomentar el ahorro a largo plazo desde el nacimiento, permitirá que las familias construyan un fondo que los menores solo podrán utilizar al llegar a los 18 años.
Además del incentivo inicial, los padres podrán aportar hasta $5,000 anuales, con la meta de que el dinero crezca mediante intereses compuestos durante décadas.
Las autoridades federales han establecido un proceso digital que se realizará principalmente a través de una aplicación oficial. Esto es lo que deben hacer los padres:
1. Verifique si su hijo califica
Podrán abrir la cuenta:
2. Acceda solo a la plataforma oficial
El gobierno exhorta a usar únicamente:
Las autoridades advierten evitar enlaces no verificados para prevenir fraudes.
3. Complete el registro
4. Active la cuenta
Una vez reciban el correo de confirmación (solo desde la página oficial del gobierno federal), deberán:
5. Reciba el depósito inicial
A partir del 4 de julio de 2026, las cuentas activadas comenzarán a recibir el depósito automático de $1,000 del gobierno federal.
6. Opcional: realice aportaciones
Las familias podrán añadir dinero voluntariamente:
El programa es de largo plazo:
El programa también contempla apoyos externos:
El Departamento del Tesoro ha sido enfático en varias recomendaciones:
Según el Departamento del Tesoro, la idea es que incluso un depósito inicial de $1,000 pueda crecer significativamente con el tiempo gracias a la inversión a largo plazo.
La meta del programa es crear una herramienta de ahorro generacional que acompañe al menor desde su nacimiento hasta la adultez.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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