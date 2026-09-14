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Tirotean a víctima de “carjacking” en una gasolinera en Bayamón

La Policía indicó que los atacantes robaron un vehículo Toyota RAV4 blanco del 2024

14 de septiembre de 2026 - 6:58 AM

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El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
De acuerdo con las estadísticas de la Policía, la región de Bayamón ha experimentado un aumento en los casos de "carjacking", con un total de 31 en lo que va de este año, siete casos más que los 24 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue herido de bala en medio de un “carjacking” en la noche de ayer, domingo, en Bayamón, informó la Policía.

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El crimen fue reportado a eso de las 10:41 p.m., en los predios de la gasolinera Texaco, ubicada en la avenida Santa Juanita, en Bayamón.

Según la información preliminar, el perjudicado “acudió al lugar para realizar la venta de un teléfono celular, cuando fue interceptado por varios individuos que portaban un arma de fuego y un tubo”.

“Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, los sospechosos lo agredieron en el área de la cabeza con el objeto contundente y le efectuaron un disparo, resultando herido de bala en una pierna”, indica el informe policaco.

“Posteriormente, los asaltantes lo despojaron del celular y se marcharon del lugar a bordo de su vehículo Toyota RAV4, año 2024, color blanco, con la tablilla KND-851”, agregó.

El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria donde recibió asistencia médica, en condición es estable.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

De acuerdo con las estadísticas de la Policía, la región de Bayamón ha experimentado un aumento en los casos de “carjacking”, con un total de 31 en lo que va de este año, siete casos más que los 24 registrados a la misma fecha en el 2025. Mientras, a nivel de todo Puerto Rico, hay una reducción de 41.

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CarjackingCarjackingsPolicía de Puerto RicoBayamónHeridos de balaBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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