Tirotean a víctima de “carjacking” en una gasolinera en Bayamón

Un hombre fue herido de bala en medio de un “carjacking” en la noche de ayer, domingo, en Bayamón, informó la Policía.

El crimen fue reportado a eso de las 10:41 p.m., en los predios de la gasolinera Texaco, ubicada en la avenida Santa Juanita, en Bayamón.

Según la información preliminar, el perjudicado “acudió al lugar para realizar la venta de un teléfono celular, cuando fue interceptado por varios individuos que portaban un arma de fuego y un tubo”.

“Acto seguido, mediante amenaza e intimidación, los sospechosos lo agredieron en el área de la cabeza con el objeto contundente y le efectuaron un disparo, resultando herido de bala en una pierna”, indica el informe policaco.

“Posteriormente, los asaltantes lo despojaron del celular y se marcharon del lugar a bordo de su vehículo Toyota RAV4, año 2024, color blanco, con la tablilla KND-851”, agregó.

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El perjudicado fue transportado a una institución hospitalaria donde recibió asistencia médica, en condición es estable.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.