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Encuentran sin vida al primo de la presidenta peruana Keiko Fujimori

En un breve mensaje en redes sociales, Fujimori lamentó la muerte de su pariente

14 de septiembre de 2026 - 10:03 PM

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De acuerdo con los medios que tuvieron acceso al reporte policial, el cuerpo del pariente de la gobernante peruana no presentaba signos de violencia (Martin Mejia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue hallado sin vida en su domicilio después de que sus vecinos alertasen de que hacía varias semanas que no lo veían, según reportaron este domingo medios locales.

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El fallecido es Ysidro Kagami Fujimori, de 67 años, hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente peruano Alberto Fujimori y, por ende, primo hermano de la actual mandataria, que desempeña el cargo desde el pasado 28 de julio.

De acuerdo con los medios que tuvieron acceso al reporte policial, el cuerpo del pariente de la gobernante peruana no presentaba signos de violencia cuando el sábado ingresaron a la vivienda agentes de Policía.

Kagami Fujimori vivía solo en un barrio del distrito limeño de La Molina, donde los vecinos relataron a medios locales que no lo habían visto desde hacía al menos 15 días.

Los vecinos alertaron a la exesposa del difunto, que autorizó a la Policía para que accediese al inmueble a inspeccionar, momento en el que encontraron el cuerpo.

Un vigilante de seguridad de la zona, que solía conversar con él, aseguró que le había contado que estaba yendo al hospital porque se encontraba “un poco mal” de salud.

En un breve mensaje en redes sociales, Fujimori lamentó el fallecimiento de su primo y elevó “una oración por su eterno descanso”.

“Pido al Señor que lo acoja a su lado. Por decisión de la familia, su despedida se realizará en estricto privado. Agradezco de corazón los mensajes de preocupación, las condolencias y el respeto en estos momentos difíciles”, expresó Fujimori.

Juana Fujimori y su hermana Rosa Fujimori fueron acusadas del delito de asociación ilícita en el caso del desvío de las donaciones recibidas de Japón en los años 90 para la organización no gubernamental Apenkai, hasta que en 2019 los hechos prescribieron y se eliminó la orden de captura que pesaba contra ellas.

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Keiko FujimoriPerrosPerúBreaking News
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