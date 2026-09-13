LUMA advierte sobre “alta probabilidad” de relevos de carga esta noche

LUMA Energy advirtió este domingo sobre una alta probabilidad de que se produzcan relevos de carga durante las horas pico de consumo, a partir de aproximadamente las 7:00 p.m., debido a una deficiencia en la generación eléctrica.

Según informó la empresa en sus redes sociales, las unidades Costa Sur 5 y AES 1 se encontraban fuera de servicio, lo que reducía la capacidad disponible del sistema frente a la demanda proyectada.

Los datos preliminares divulgados por LUMA apuntaban a una capacidad disponible de 2,700 megavatios (MW), ante una demanda proyectada de 2,929 MW. Esto dejaba una reserva negativa de 229 MW.

LUMA indicó que el programa CBES+ (mediante el cual clientes que cuentan con sistemas de baterías pueden aportar parte de esa energía a la red eléctrica durante periodos de alta demanda) estaba activo y se esperaba que aportara cerca de 100 MW adicionales. Con esa aportación, la capacidad disponible del sistema subiría y reduciría la reserva negativa de 229 a 129 MW, pero no eliminaría el déficit de generación.

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