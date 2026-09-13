LUMA advierte sobre “alta probabilidad” de relevos de carga esta noche
Según informó la empresa en sus redes sociales, las unidades Costa Sur 5 y AES 1 se encontraban fuera de servicio
13 de septiembre de 2026 - 7:40 PM
13 de septiembre de 2026 - 7:40 PM
LUMA Energy advirtió este domingo sobre una alta probabilidad de que se produzcan relevos de carga durante las horas pico de consumo, a partir de aproximadamente las 7:00 p.m., debido a una deficiencia en la generación eléctrica.
Según informó la empresa en sus redes sociales, las unidades Costa Sur 5 y AES 1 se encontraban fuera de servicio, lo que reducía la capacidad disponible del sistema frente a la demanda proyectada.
Los datos preliminares divulgados por LUMA apuntaban a una capacidad disponible de 2,700 megavatios (MW), ante una demanda proyectada de 2,929 MW. Esto dejaba una reserva negativa de 229 MW.
LUMA indicó que el programa CBES+ (mediante el cual clientes que cuentan con sistemas de baterías pueden aportar parte de esa energía a la red eléctrica durante periodos de alta demanda) estaba activo y se esperaba que aportara cerca de 100 MW adicionales. Con esa aportación, la capacidad disponible del sistema subiría y reduciría la reserva negativa de 229 a 129 MW, pero no eliminaría el déficit de generación.
La última actualización del portal de LUMA a las 7:25 p.m. reflejaba 4,033 clientes sin servicio eléctrico, siendo las zonas más afectadas Arecibo y Mayaguez.
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