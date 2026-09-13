Primeros acuerdos para reparar el alumbrado público: ¿qué se sabe y cuáles municipios participan?

El próximo jueves será una fecha clave en la Legislatura para avanzar en la discusión de la problemática por la falta de alumbrado público en Puerto Rico, y es que siete municipios se reunirán en la Cámara de Representantes para “presentar los primeros acuerdos colaborativos” que permitirán a los ayuntamientos rehabilitar, reparar y mantener estos sistemas.

Así lo anunció este domingo el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quien asegura que esta será la primera ronda, pues buscan incluir a “todos” los pueblos en estos acuerdos.

“Desde el pasado mes de diciembre (2025) hemos venido trabajando en un nuevo modelo que por fin encienda nuestras calles y comunidades. Esa nueva realidad energética es posible bajo la Ley 174-2026 y el Reglamento Número 9774. Con estas herramientas, los municipios podrán suscribir acuerdos para reparar y mantener las luminarias. El 17 de septiembre estaremos presentando al primer grupo de alcaldes, porque lo haremos con todos, el marco jurídico, los parámetros de los acuerdos de colaboración y los requisitos de todas las partes. Esto es parte de un nuevo proceso que ayudará a Puerto Rico”, dijo Méndez en declaraciones escritas.

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Según se informó, a la cumbre acudirán los alcaldes Jorge Morales (Cabo Rojo), Edilberto Romero (Culebra), José Aníbal Meléndes (Fajardo), Rolando Ortiz (Cayey), O’braín Vázquez (Guayama), Miguel Romero (San Juan) y José ‘Junitio’ Corcino (Vieques).

Los acuerdos son posibles bajo el amparo de la nueva Ley 174-2026, mejor conocida como la ‘Ley para la Colaboración Municipal en la Instalación, Reparación, Mantenimiento y Modernización del Sistema de Alumbrado Público’, iniciativa de Méndez junto al presidente de la Comisión cameral de Gobierno, Víctor Parés.

“Como dijo nuestro presidente, trabajamos y logramos la aprobación del Proyecto de la Cámara 1207, la ahora Ley 174-2026, que hace posible que los municipios puedan acordar la reparación del alumbrado público. En San Juan, así como el resto de la Isla, esto es un asunto prioritario, por eso la reunión de esta semana establecerá las pautas para la firma de esos acuerdos que tanta necesidad hacen”, dijo Parés.

La reunión será a las 2:00 de la tarde y participarán funcionarios ligados al sistema eléctrico. Entre estos, el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), Edison Avilés, la directora ejecutiva de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), María Luisa Marín, y altos funcionarios del operador privado de la red de transmisión y distribución eléctrica, LUMA Energy.

De antemano, Avilés agradeció a Méndez por la invitación, cuyo propósito era orientar a los municipios participantes sobre el reglamento y las determinaciones emitidas por el Negociado de Energía para implementar la legislación vigente.

“Este foro permitirá aclarar los pasos que deben completar para formalizar los acuerdos con LUMA, adelantar sus proyectos de alumbrado y servir de modelo para otros municipios”, expresó Avilés.

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El NEPR creó el Reglamento Número 9774 de 22 de junio de 2026 (Reglamento para la Autorización, Supervisión y Regulación de la Participación Municipal en el Alumbrado Público Conectado al Sistema Eléctrico), el cual establece los parámetros legales y ejecutables para que los municipios entren en el proceso de reparación de luminarias.

En una Resolución del 11 de febrero de 2026, el NEPR asigna la cantidad de $527 millones para la reparación y reemplazo del alumbrado público en aproximadamente 35 municipios, que no tenían fondos asignados. En total, existen sobre $1,200 millones en fondos federales.

Los municipios incluidos en la reasignación de $527 millones son Aguas Buenas, Arecibo, Barceloneta, Cabo Rojo, Camuy, Canóvanas, Cayey, Ciales, Fajardo, Guayama, Guayanilla, Hormigueros, Humacao, Isabela, Juana Díaz, Juncos, Lares, Loíza, Maricao, Mioca, Patillas, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Río Grande, Sabana Grande, San Juan, San Lorenzo, San Sebastián, Toa Alta, Utuado, Vega Baja, Yauco y Vieques.

Los fondos federales son asignados a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, mediante las Secciones 428 y 406.