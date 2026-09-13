Departamento de Educación aguarda por información de padres de menor de 6 años que quedó paralizada

El Departamento de Educación (DE) aguarda por documentación médica requerida a los padres de una menor de 6 años que permanece paralizada y recluida en el Hospital Universitario Pediátrico de Río Piedras, luego de quejarse de molestias físicas mientras estaba en su escuela, en Vega Baja.

La información, puntualizó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, es necesaria para poder asistirla con los trámites del seguro escolar.

“El Departamento de Educación ha permanecido atento a su estado de salud y en comunicación con sus padres para brindar la asistencia que pueda ser necesaria. Nuestro principal deseo es que la niña continúe recuperándose y evolucione favorablemente”, indicó el secretario, en declaraciones escritas, sobre el caso de la estudiante de kínder de la escuela San Vicente de Vega Baja.

“Desde que se tuvo conocimiento de la situación, la dirección escolar ha dado seguimiento a la familia y le ha solicitado la documentación médica correspondiente, necesaria para que la aseguradora del Departamento pueda evaluar el caso y emitir una determinación. Al día de hoy, dicha documentación no ha sido entregada. No obstante, el personal escolar continuará dando seguimiento para facilitar el proceso una vez sea recibida”, agregó el funcionario.

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La menor, identificada por familiares como Khaleesi, se encontraba en el plantel escolar cuando se quejó de dolor. El padre de la niña, Micky Cage, dijo inicialmente, a través de Facebook, que su hija tuvo “un incidente no revelado que la llevó a la parálisis desde el cuello hacia abajo”.

“El equipo de neuro(cirugía) aquí (en la isla) sugiere que su mejor oportunidad de recuperación es obtener un vuelo de evacuación médica de emergencia a Tampa”, escribió en la red social. Abrió una cuenta, a través de la plataforma GoFundMe, para recaudar dinero para cubrir su transporte, recuperación y otros gastos de la menor. Hasta este domingo, habían recogido $291,617 de los $350,000 que se establecieron como meta.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo que ya completaron las entrevistas con el personal escolar presente el día de los hechos. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

No obstante, Ramos Parés dijo que completaron los informes y entrevistas con el personal escolar presente el día de los hechos, y no obtuvieron información que confirmara alguna lesión provocada por un golpe, como trascendió originalmente.

“Es importante aclarar que, de las entrevistas realizadas y de la información recopilada, no surge evidencia de que la estudiante haya recibido un golpe con una pelota, como se ha reseñado públicamente. De acuerdo con la información provista por el personal que estuvo con la menor, la estudiante manifestó dolor y sentirse indispuesta desde su llegada al salón de clases”, indicó el secretario.

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, visitó a la menor en el hospital, junto al titular de Educación, y manifestó a este medio, por separado, que, según informes médicos que recibió, la niña podría padecer una enfermedad congénita que no necesariamente manifiesta síntomas.

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“Hay unos centros especializados en Estados Unidos, pero todavía no estamos en ese proceso. Probablemente, va a tener bastante período aquí (en Puerto Rico)”, agregó.