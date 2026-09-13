Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
13 de septiembre de 2026
89°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran muerto a un hombre de 79 años en residencia de Vega Baja

Los vecinos habían notado que llevaba varios días sin salir de la propiedad, según la información preliminar

13 de septiembre de 2026 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cuerpo fue hallado en estado de descomposición y la Policía indicó que no había puertas forzadas ni indicios de violencia. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un hombre de 79 años fue encontrado muerto este domingo en estado de descomposición dentro de una residencia de la urbanización San Demetrio, en Vega Baja, luego de que vecinos alertaran a las autoridades de un fuerte olor proveniente de una vivienda.

RELACIONADAS

El teniente José Cruz Marrero, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, indicó a El Nuevo Día que el hombre llevaba varios días sin ser visto y que, preliminarmente, todo apuntaría a que se trató de un caso médico.

“Nos enteramos por el fuerte hedor que los vecinos llamaron a las autoridades”, explicó Marrero.

Según el informe preliminar de la Policía, agentes municipales llegaron hasta la residencia, ubicada en la calle Raya, y localizaron el cuerpo en el área del baño.

Marrero indicó que no se observaron signos de violencia en el lugar y que tampoco había evidencia de que alguien hubiese forzado las puertas de la residencia.

“No había nada forzado, ni las puertas de entrada principal. Estaban todas cerradas. Dentro de la residencia no había nada de indicio de algún tipo de violencia o altercado o algo”, sostuvo.

El teniente añadió que el hombre padecía de hipertensión y que, al momento del hallazgo, no se observaron sangre ni otros signos visibles de violencia.

La identidad del fallecido aún no había sido divulgada por las autoridades.

El cuerpo será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes y determinar la causa y manera de muerte.

El agente Miguel Barreto, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Bayamón, y la fiscal Carmen Iris Ortiz están a cargo de la investigación.

Tags
CICVega BajaMuertesBreaking NewsInstituto de Ciencias Forenses Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Florencia García Melazzo
Florencia García MelazzoArrow Icon
Periodista de Breaking News
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 13 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: