Encuentran muerto a un hombre de 79 años en residencia de Vega Baja

Un hombre de 79 años fue encontrado muerto este domingo en estado de descomposición dentro de una residencia de la urbanización San Demetrio, en Vega Baja, luego de que vecinos alertaran a las autoridades de un fuerte olor proveniente de una vivienda.

El teniente José Cruz Marrero, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, indicó a El Nuevo Día que el hombre llevaba varios días sin ser visto y que, preliminarmente, todo apuntaría a que se trató de un caso médico.

“Nos enteramos por el fuerte hedor que los vecinos llamaron a las autoridades”, explicó Marrero.

Según el informe preliminar de la Policía, agentes municipales llegaron hasta la residencia, ubicada en la calle Raya, y localizaron el cuerpo en el área del baño.

Marrero indicó que no se observaron signos de violencia en el lugar y que tampoco había evidencia de que alguien hubiese forzado las puertas de la residencia.

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“No había nada forzado, ni las puertas de entrada principal. Estaban todas cerradas. Dentro de la residencia no había nada de indicio de algún tipo de violencia o altercado o algo”, sostuvo.

El teniente añadió que el hombre padecía de hipertensión y que, al momento del hallazgo, no se observaron sangre ni otros signos visibles de violencia.

La identidad del fallecido aún no había sido divulgada por las autoridades.

El cuerpo será trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes y determinar la causa y manera de muerte.