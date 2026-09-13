Intentó ocultar evidencia en tanque de inodoro: Federales arrestan a convicto de pornografía infantil

Una magistrada del Tribunal Federal en San Juan autorizó el arresto de un convicto de pornografía infantil por posesión ilegal de un arma de fuego e intento de destrucción de evidencia.

Una denuncia del Servicio de Seguridad Diplomático del Departamento de Estado de Estados Unidos, que está a cargo del caso, identificó al imputado como Carlos Xavier Rivera Maldonado, de 40 años de edad.

Según la denuncia, Rivera Maldonado cumplió dos años de cárcel en el 2016 por cargos de pornografía infantil y figura en el registro de ofensores sexuales del estado de Florida.

El documento judicial indica que Rivera Ortiz está bajo investigación actualmente por la alegada compra pornografía infantil a través de una red extranjera, así como el acceso, descarga y visualización de ese material de explotación.

Como parte de la pesquisa, agentes llevaron a cabo un allanamiento en su residencia el pasado 10 de septiembre, en Toa Baja. Como no respondió al llamado de los oficiales, estos irrumpieron en su residencia.

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De acuerdo con la denuncia, en ese momento vieron a Rivera Maldonado esconderse en un baño y escucharon ruido consistente con el sonido que produce la cerámica cuando es manipulada.

Luego, el individuo salió por otro cuarto y finalmente fue detenido en la sala.

La denuncia indica que al revisar la propiedad, encontraron en el tanque del inodoro del baño un teléfono celular NUU negro y un disco duro externo “easystore” sumergidos en el agua.

“De mi adiestramiento y experiencia, sé que individuos sospechosos de comprar, descargar y ver pornografía infantil usualmente guardan imágenes de pornografía infantil y vídeos en dispositivos móviles y discos duros externos”, así como de intentos “de borrar y destruir los dispositivos que usan” cuando “saben que un encuentro con las autoridades es inminente”, indica la denuncia del agente federal.

En la misma residencia, los agentes encontraron una pistola Bursa Thunder 380 Plus con 15 municiones calibre .380, la cual tiene prohibido poseer por su historial criminal.