Arrestan por fraude a hombre que habría agredido a Jorge Santini en marzo

El hombre que fue sospechoso de agredir al exalcalde de San Juan, Jorge Santini, fue ingresado a prisión ayer, sábado, por cargos de fraude en Guaynabo.

Según la Policía, Zenen Vega Torres, de 39 años y residente en Trujillo Alto, fue detenido ayer, sábado, en la sucursal de Oriental Bank en San Patricio, por supuestamente intentar cambiar un cheque falso por la cantidad de $693.05.

“Una alerta de seguridad interna permitió que una empleada de la sucursal detectara la situación y notificara al personal de seguridad de la institución bancaria, que a su vez alertó a la Policía de Puerto Rico. Los agentes arrestaron a Vega Torres en el lugar”, explicó el Departamento de Justicia, en un comunicado de prensa.

No obstante, Vega Torres ya estaba en el radar de las autoridades por alegadamente cambiar varios cheques de una compañía de limpieza de cocinas.

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Tras el arresto de ayer, la agente Ortiz Santana consultó con el fiscal de turno, Gustavo Vélez, quien ordenó la radicación de tres denuncias por posesión y traspaso de documento falso, fraude y apropiación ilegal, en la modalidad de tentativa.

Después de evaluar la prueba, la jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para su arresto y le fijó una fianza global de $18,915.

Al no poder prestarla, fue ingresado a la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar, que fue señalada para el próximo 24 de septiembre.

En marzo pasado, Vega Torres fue arrestado por supuestamente haber agredido a Santini, actual secretario general del Partido Nuevo Progresista.

Según el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Santini transitaba en una Chevrolet Tahoe, el 16 de marzo, por la avenida Franklin Delano Roosevelt cuando, al pasar cerca de un restaurante Subway, impactó, con uno de los espejos laterales, uno de los hombros de Vega Torres, quien realizaba labor de mantenimiento para un restaurante.

De acuerdo con la Policía, Santini se detuvo para verificar el estado de Vega Torres, pero el hombre, presuntamente, se tornó agresivo y le propinó un golpe en la cara. La agresión causó que Santini cayera al pavimento con una herida en la cabeza.

Santini se reincorporó y avisó a dos agentes de la Uniformada que se encontraban cerca de la escena. Los agentes arrestaron a Vega Torres, quien enfrentó una vista de Regla 6 esa misma noche.

El tribunal determinó causa para arresto y fijó una fianza de $50,000 que Vega Torres no prestó, pero la Fiscalía de San Juan archivó el caso posteriormente.

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“La solicitud se dio a petición de la víctima (Santini), quien, durante la vista preliminar (celebrada hoy, lunes), expresó su deseo de darle una oportunidad al imputado”, sostuvo Justicia en el escrito.

La agencia añadió que Vega Torres se disculpó con Santini mediante expresiones hechas en sala. Luego, ambos se abrazaron, sostuvo Justicia.