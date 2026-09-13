Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
13 de septiembre de 2026
92°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan por fraude a hombre que habría agredido a Jorge Santini en marzo

La Policía alega que intentó cambiar un cheque falso en una sucursal bancaria en Guaynabo

13 de septiembre de 2026 - 1:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presunta agresión contra Jorge Santini ocurrió el 16 de marzo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El hombre que fue sospechoso de agredir al exalcalde de San Juan, Jorge Santini, fue ingresado a prisión ayer, sábado, por cargos de fraude en Guaynabo.

RELACIONADAS

Según la Policía, Zenen Vega Torres, de 39 años y residente en Trujillo Alto, fue detenido ayer, sábado, en la sucursal de Oriental Bank en San Patricio, por supuestamente intentar cambiar un cheque falso por la cantidad de $693.05.

“Una alerta de seguridad interna permitió que una empleada de la sucursal detectara la situación y notificara al personal de seguridad de la institución bancaria, que a su vez alertó a la Policía de Puerto Rico. Los agentes arrestaron a Vega Torres en el lugar”, explicó el Departamento de Justicia, en un comunicado de prensa.

No obstante, Vega Torres ya estaba en el radar de las autoridades por alegadamente cambiar varios cheques de una compañía de limpieza de cocinas.

Tras el arresto de ayer, la agente Ortiz Santana consultó con el fiscal de turno, Gustavo Vélez, quien ordenó la radicación de tres denuncias por posesión y traspaso de documento falso, fraude y apropiación ilegal, en la modalidad de tentativa.

Después de evaluar la prueba, la jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para su arresto y le fijó una fianza global de $18,915.

Al no poder prestarla, fue ingresado a la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar, que fue señalada para el próximo 24 de septiembre.

En marzo pasado, Vega Torres fue arrestado por supuestamente haber agredido a Santini, actual secretario general del Partido Nuevo Progresista.

Según el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Santini transitaba en una Chevrolet Tahoe, el 16 de marzo, por la avenida Franklin Delano Roosevelt cuando, al pasar cerca de un restaurante Subway, impactó, con uno de los espejos laterales, uno de los hombros de Vega Torres, quien realizaba labor de mantenimiento para un restaurante.

De acuerdo con la Policía, Santini se detuvo para verificar el estado de Vega Torres, pero el hombre, presuntamente, se tornó agresivo y le propinó un golpe en la cara. La agresión causó que Santini cayera al pavimento con una herida en la cabeza.

Santini se reincorporó y avisó a dos agentes de la Uniformada que se encontraban cerca de la escena. Los agentes arrestaron a Vega Torres, quien enfrentó una vista de Regla 6 esa misma noche.

El tribunal determinó causa para arresto y fijó una fianza de $50,000 que Vega Torres no prestó, pero la Fiscalía de San Juan archivó el caso posteriormente.

“La solicitud se dio a petición de la víctima (Santini), quien, durante la vista preliminar (celebrada hoy, lunes), expresó su deseo de darle una oportunidad al imputado”, sostuvo Justicia en el escrito.

La agencia añadió que Vega Torres se disculpó con Santini mediante expresiones hechas en sala. Luego, ambos se abrazaron, sostuvo Justicia.

Como parte del acuerdo para archivar el caso, la jueza Joie-Lin Laó Meléndez emitió una orden de protección a favor de Santini vigente por los próximos tres años. Vega Torres, además, accedió a un relevo absoluto de acción civil.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoJorge Santini
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 13 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: