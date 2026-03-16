Detienen a hombre que presuntamente agredió al secretario general del PNP, Jorge Santini
El también exalcalde de San Juan sufrió una herida abierta en la cabeza
16 de marzo de 2026 - 3:38 PM
16 de marzo de 2026 - 3:38 PM
Un hombre fue detenido en la tarde de este lunes luego que, presuntamente agredió al exalcalde de San Juan y actual secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Santini, tras ocurrir un accidente de tránsito.
El informe preliminar de la Policía resaltó que los hechos ocurrieron a las 12:20 p.m. en la avenida Franklin Delano Roosevelt en Puerto Nuevo, frente a un restaurante de comida rápida.
Según la Policía, Santini transitaba en un vehículo no especificado cuando, supuestamente, golpeó, con uno de los espejos laterales, a un hombre que realizaba labores de pintura.
Santini se bajó de su vehículo para verificar lo que había sucedido cuando, presuntamente, el hombre, cuya identidad no fue revelada, lo agredió.
De acuerdo con el informe preliminar, Santini recibió varios golpes, cayó al pavimento y sufrió una herida abierta en la cabeza. El exalcalde capitalino fue transportado a un hospital de la zona, y la Policía describió su condición como estable.
Por su parte, la Uniformada resaltó que consultará con la Fiscalía de San Juan para la posible formulación de cargos contra la persona detenida.
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