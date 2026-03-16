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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Detienen a hombre que presuntamente agredió al secretario general del PNP, Jorge Santini

El también exalcalde de San Juan sufrió una herida abierta en la cabeza

16 de marzo de 2026 - 3:38 PM

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Jorge Santini fue nombrado secretario general del PNP en 2025. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue detenido en la tarde de este lunes luego que, presuntamente agredió al exalcalde de San Juan y actual secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Santini, tras ocurrir un accidente de tránsito.

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El informe preliminar de la Policía resaltó que los hechos ocurrieron a las 12:20 p.m. en la avenida Franklin Delano Roosevelt en Puerto Nuevo, frente a un restaurante de comida rápida.

Según la Policía, Santini transitaba en un vehículo no especificado cuando, supuestamente, golpeó, con uno de los espejos laterales, a un hombre que realizaba labores de pintura.

Santini se bajó de su vehículo para verificar lo que había sucedido cuando, presuntamente, el hombre, cuya identidad no fue revelada, lo agredió.

De acuerdo con el informe preliminar, Santini recibió varios golpes, cayó al pavimento y sufrió una herida abierta en la cabeza. El exalcalde capitalino fue transportado a un hospital de la zona, y la Policía describió su condición como estable.

Por su parte, la Uniformada resaltó que consultará con la Fiscalía de San Juan para la posible formulación de cargos contra la persona detenida.

Tags
Jorge SantiniPNPPolicía de Puerto RicoAgresiones
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