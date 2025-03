Nombran a Jorge Santini como nuevo secretario general del PNP

La ratificación como secretario general del también exsenador se produjo mediante votación unánime de los miembros presentes en la reunión del Directorio de la Palma , precisó la mandataria y presidenta del PNP. En conferencia de prensa, González elogió las cualidades de Santini, quien regentó la capital entre 2001 y 2013, y aseguró que no realizó ningún otro acercamiento formal en el esfuerzo por llenar el puesto de secretario general, la figura encargada de supervisar las operaciones diarias de la colectividad.

“Como dijo Jenniffer, conocemos el partido, el funcionamiento de las estructuras del partido, fui vicepresidente del partido por 12 años. Aunque estaba más o menos, no en el retiro, porque de esto uno nunca se retira, pero en la pausa o silencio político, no podía decirle que no a la presidenta de este partido y gobernadora de Puerto Rico, a quien conozco desde hace muchos años”, dijo Santini, sentado a la derecha de la primera ejecutiva, durante el anuncio, en la sede del PNP.