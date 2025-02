La gobernadora le salió al paso al comisionado residente Pablo José Hernández , quien, en una carta al Congreso, establece que –si se cuentan los votos en blanco– la estadidad no alcanza el 50% de los votos en el plebiscito criollo celebrado el día de las elecciones generales.

“La estadidad ganó contundentemente. Si usted tiene un candidato político, que aspira a algo, que no quiera reconocer el voto de la elección en algo que no le favorece, es mezquino y es mendaz al momento de establecer números electorales. Yo trabajo con realidades, no con sueños”, añadió.