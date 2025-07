En la mira de Educación más terapistas de Educación Especial

“Hay más casos bajo investigación, hay más casos bajo monitoreo y hay otro caso referido y activo al Departamento de Justicia. Y esto se viene dando hace unos años. A medida que vamos fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y regulación, vamos detectando anomalías adicionales. Hay anomalías en facturación que no llegan a la radicación de cargos, pero las tenemos y, para mí, igualmente no deberían estar ocurriendo: terapistas dando servicios adicionales, facturando de más, intentando cobrar, no cobrándole no solamente a nosotros, sino igualmente a los padres”, precisó durante una sesión informativa en La Fortaleza.