Radican cargos contra hombre por agredir al exalcalde de San Juan Jorge Santini

El Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto de un hombre por agresión contra el exalcalde de San Juan y secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Santini.

En comunicado de prensa, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que la Fiscalía de San Juan presentó las denuncias en la noche de ayer contra Zenen Vega Torres.

El fiscal Christian Alexis Castro Plaza presentó dos cargos por violaciones al Código Penal. Tras evaluar la prueba presentada, un juez determinó causa en todos los cargos y le fijó una fianza de $50,000. Al no poder prestarla, fue ingresado en la cárcel Bayamón 705.

La vista preliminar fue señalada para el 30 de marzo de 2026, en la Sala 606 del Tribunal de San Juan.

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“Según la investigación de los hechos, el incidente ocurrió a eso de las 11:42 de la mañana del día lunes en la avenida Roosevelt, frente al restaurante Subway, en Puerto Nuevo”, indicó Justicia.