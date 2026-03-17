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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra hombre por agredir al exalcalde de San Juan Jorge Santini

El imputado fue ingresado a prisión tras no prestar la fianza de $50,000

17 de marzo de 2026 - 6:44 AM

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La agresión fue reportada ayer, lunes, en la avenida Roosevelt, en el área de Puerto Nuevo. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto de un hombre por agresión contra el exalcalde de San Juan y secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Santini.

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En comunicado de prensa, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que la Fiscalía de San Juan presentó las denuncias en la noche de ayer contra Zenen Vega Torres.

El fiscal Christian Alexis Castro Plaza presentó dos cargos por violaciones al Código Penal. Tras evaluar la prueba presentada, un juez determinó causa en todos los cargos y le fijó una fianza de $50,000. Al no poder prestarla, fue ingresado en la cárcel Bayamón 705.

La vista preliminar fue señalada para el 30 de marzo de 2026, en la Sala 606 del Tribunal de San Juan.

“Según la investigación de los hechos, el incidente ocurrió a eso de las 11:42 de la mañana del día lunes en la avenida Roosevelt, frente al restaurante Subway, en Puerto Nuevo”, indicó Justicia.

“El imputado realizaba labores de pintura en el área cuando no se percata de la guagua que conducía Santini Padilla y este le rozó con el espejo retrovisor. Cuando Santini Padilla se baja del vehículo para verificar qué ocurrió, el hombre lo agredió”, acotó el comunicado.

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Departamento de JusticiaTribunal de San JuanBreaking NewsJorge SantiniAgresiones
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