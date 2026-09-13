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Miguel Romero firma proyecto que da paso al desarrollo de multipisos en el Escambrón

La Ordenanza Número 4 fue ratificada por el alcalde de San Juan luego que la Legislatura Municipal le incluyera enmiendas

13 de septiembre de 2026 - 2:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La ordenanza calcula la inversión privada en el multipisos aledaño a El Escambrón en unos $22 millones. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, firmó el Proyecto de Ordenanza Número 55, que otorgaría a la compañía Smart Parking System un derecho de superficie de hasta 60 años para que desarrolle un multipisos en el lote de estacionamiento que opera aledaño a la playa El Escambrón.

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De esta forma, la medida se convirtió ahora en la Ordenanza Número 4, que promovería una inversión privada calculada en unos $22 millones para expandir de 250 a 950 los espacios de estacionamiento en el Parque del Tercer Milenio Doctor José Celso Barbosa.

Esto es un proyecto para buscar mejorar un estacionamiento que existe y que más personas puedan disfrutar. Ahora mismo, en el balneario, todavía no está operando el parque Sixto Escobar, que tiene unas mejoras que están avanzando; también el parque de patinetas que va en el Parque Tercer Milenio, eso no ha comenzado a operar y va a necesitar también estacionamiento”, argumentó este domingo Romero Lugo, durante una conferencia de prensa, en la que anunció mejoras a las aceras de la avenida Juan Ponce de León, comenzando en la zona de Río Piedras.

El documento fue firmado por el ejecutivo municipal la tarde del viernes, según un vídeo publicado en Facebook. En la transmisión, Romero Lugo enfatizó que el derecho de superficie daría paso a que se establezca un contrato con Smart Parking System para construir la instalación, pero que el gobierno municipal retendría la titularidad del predio.

Opositores al proyecto han señalado que la ordenanza fue aprobada, entre otras cosas, sin que exista un diseño de las obras que se edificarían allí ni que se haya establecido el canon que pagaría la empresa por los derechos otorgados sobre el espacio. Entre las enmiendas que se incluyeron la semana pasada, figura el que el multipisos solo tendría un nivel adicional, que podría ser techado o al descubierto.

Grupos comunitarios, entre ellos Escambrón Unidos, han denunciado que el proyecto atenta contra el medio ambiente de la playa y afectaría los accesos al Parque del Tercer Milenio.

San Juan revitalizará las calles de Río Piedras

En la mañana del domingo, Romero Lugo anunció el inicio de los trabajos de revitalización de las avenidas Gándara y Universidad, así como del segmento riopedrense de la avenida Ponce León, con una inversión de $14.1 millones.

“No estamos hablando solamente de repavimentar o reparar aceras; estamos transformando un corredor completo para hacerlo más seguro, accesible, conectado y atractivo para el desarrollo económico”, aseguró el alcalde mediante un comunicado de prensa.

Los trabajos atenderán tanto el caso urbano de Río Piedras como la zona frente al recinto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y contemplan la rehabilitación de aceras, cruces peatonales, así como la eliminación de barreras físicas para mejorar la accesibilidad.

La obra también busca identificar la entrada a Río Piedras desde la avenida 65 de Infantería mediante la instalación de un monumento de acceso.

El pasado miércoles, residentes de Río Piedras criticaron que, en una de estas entradas, el Municipio de San Juan acumula carros abandonados y recogidos de distintas comunidades en la ciudad capital mientras esperan para ser decomisados.

“Si no estuviesen ahí estuvieran dispersos por todas las comunidades de San Juan”, afirmó Romero Lugo al ser cuestionado por el espacio que es utilizado por la Policía Municipal desde hace 13 años.

A preguntas de este medio sobre si considera que depositar los vehículos en este lugar contrasta con la visión de revitalizar Río Piedras, el alcalde lo negó.

“Es un área protegida, no estamos hablando de que estamos colocando los vehículos en una plaza pública, en un parque; es un solar que tiene sus rejas, que está cerrado. Se colocan de forma organizada, que no es que están tirados ahí como a veces están en los parques y en las comunidades para dejar drogas y dejar armas”, justificó Romero Lugo.

“Tenemos que buscar un lugar donde disponerlos, ese es el solar que tenemos para así hacerlo. No hay ninguna facilidad cerca ni de salud ni recreativa, no está al lado de ninguna escuela”, añadió.

En tanto, el representante Dennis Marquez radicó una resolución ante la Cámara de Representantes para obligar al municipio a remover todos los vehículos en 90 días.

iconReferencia
Ordenanza Número 4, serie 2026-2027
Por: Legislatura Municipal de San Juan
Tags
EscambrónMiguel RomeroSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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