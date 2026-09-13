Departamento de Salud advierte sobre alza en casos de influenza y hace llamado a la vacunación

Ante el comienzo de la nueva temporada de influenza y un alza en los casos reportados, el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, instó este domingo a vacunarse, con el fin de evitar llegar al nivel de epidemia, como sucedió el año pasado.

“Vamos a reforzar la campaña (contra) la influenza. Saben que el año pasado fue un año epidémico, no queremos que se repita la situación de tener un año epidémico en influenza, y para eso, hay que vacunarse. Ya llegó la vacuna para todos los mayores de 6 meses y los cuidadores de los menores de 6 meses, que todavía no se pueden vacunar. Así que es importante que todo el mundo se vacune”, destacó el secretario de Salud, como parte del evento llamado Puerto Rico Medical Education Summit 2026, en el Centro de Convenciones, en Miramar.

En lo que va de la temporada de 2026 –que comenzó el 5 de julio y finaliza el 3 de julio de 2027– se han reportado 2,816 casos, mientras que en 2025 hubo 73,479 casos en total.

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Hasta la semana 33, que corresponde del 16 al 22 de agosto de 2026, se habían registrado 2,089 casos de influenza, mientras que la siguiente, del 23 al 29 de agosto, se elevó a 2,816 casos. Es decir, se registró un alza de 727 casos de influenza, entre una semana y la otra, y de esa cifra, 47 requirieron hospitalización, lo que representa un 6.5% de los contagios, de acuerdo con las estadísticas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud.

La principal oficial de epidemiología de Salud, Miriam V. Ramos Colón, destacó que, con la cantidad de casos registrados en lo que va de este año, la isla todavía está bajo el umbral de aviso.

“Este es el momento de actuar. Este es el momento de reforzar lo que son las medidas de prevención que todos conocemos. No solamente nos va a ayudar para controlar las cadenas de transmisión en cuanto a influenza, sino que lo mismo va a pasar con otras enfermedades respiratorias, como COVID, que también está en aumento”, afirmó la epidemióloga.

“Queremos evitar tener una nueva temporada de influenza que, de igual manera al año pasado, se convierte en una epidémica. Importante mencionar que esto es un virus que circula durante todo el año”, enfatizó Ramos Colón.

Una persona con influenza puede experimentar síntomas como tos, dolor de cabeza, nariz tapada, dolores musculares o corporales y fatiga.

La epidemióloga destacó que, de manera preliminar, al comparar esta temporada con la pasada, se observa que la influenza B registra mayor cantidad de casos.

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En la temporada pasada, hubo 48,174 casos de influenza A y 24,456 de influenza B. Este año, los casos de influenza A van por 1,171 y de influenza B, 1,597, según datos del Departamento de Salud.

La mayor cantidad de casos de influenza se registró entre las edades de 0 a 4 años, con 492 en lo que va de temporada.

El secretario de Salud llamó la atención también sobre los casos de COVID-19, que también van en aumento. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia de Epidemiología, había 2,943 casos de esta enfermedad viral en la semana 34 y, en la previa, fueron 2,190, por lo que el aumento registrado en una semana fue de 753 casos.

“El COVID es cíclico, como todo. No solo está subiendo en Puerto Rico, está subiendo en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Hay una vacuna que ya llegó también”, expresó el galeno.