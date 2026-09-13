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Trump dice que saldrá de Irán “a menos” que se quede con el petróleo “como en Venezuela”

El líder estadounidense asegura que la guerra terminará después de las elecciones legislativas de noviembre

13 de septiembre de 2026 - 7:12 PM

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Trump se encontraba de visita en el país de Irlanda. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que EE.UU. “saldrá” de Irán a “menos que” Washington decida “quedarse con el petróleo, como en Venezuela”, donde reiteró que él todavía no percibe condiciones para que haya elecciones.

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“Al final nos saldremos (de Irán), a menos que decidamos permanecer y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela. Ya no hablan de Venezuela, ¿verdad? Recibimos miles y miles y miles de millones de millones de dólares. Pagamos la guerra muchas veces”, aseguró el mandatario a los medios en Irlanda.

Trump dio esta respuesta a preguntas sobre la reunión que, según medios iraníes, celebrarán este lunes de Omán e Irán con Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak sobre el futuro del estrecho de Ormuz, por donde pasaba una quinta parte del crudo global antes de la guerra, que comenzó en febrero.

No me importa. Eso depende de ellos. Está bien. Con tal de que Israel, junto con las naciones de las que estamos hablando, estén contentos. Está bien”, manifestó el presidente antes de un partido de golf.

En tanto, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este domingo que el acuerdo alcanzado con Omán sobre el estrecho de Ormuz que anunciarán el lunes no supondrá la reapertura de esta vía mientras Estados Unidos no retome los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento para la paz firmado en junio.

Trump, quien el sábado previó que la guerra concluirá después de las elecciones legislativas de noviembre, comparó la situación en Irán con la de Venezuela, donde la gente, dijo, “estaba viviendo una situación difícil, y ahora las empresas petroleras están entrando, se está ganando muchísimo dinero”.

Era un país muy triste. Y ahora la gente está muy contenta. El pueblo de Venezuela está muy contento. Y ven lo que está pasando. Y por cierto, se están creando puestos de trabajo por miles. Todas las grandes empresas que realmente no podían o no querían ir allí, ahora están todas allí”, remarcó.

Aún así, cuestionado por la posibilidad de elecciones en Venezuela, donde Estados Unidos ha respaldado a la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras capturar a Nicolás Maduro en enero, Trump remarcó que ocurrirán “cuando estén listos”.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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