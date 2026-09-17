Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
17 de septiembre de 2026
92°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Robo de lujo: ladrones entran a casa y se llevan carteras de marca y ropa de boutique

La Uniformada investiga el incidente ocurrido en Bayamón

17 de septiembre de 2026 - 1:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre la propiedad hurtada había varias carteras de la marca Louis Vuitton. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga el robo de varias carteras de marca y piezas de ropa de boutique, ocurrido en una residencia de la urbanización Villa Rica, en Bayamón.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, el escalamiento ocurrió durante la tarde del miércoles y fue denunciado por el perjudicado ante las autoridades.

De acuerdo con la denuncia, una persona ocasionó daños a la puerta de la vivienda para lograr acceso al interior de la propiedad.

“Una vez dentro, se apropió de múltiples equipos electrodomésticos, varias carteras de la marca Louis Vuitton y mercancía de ropa de boutique”, detalla el informe.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $108,172.99.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, cuyos agentes se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsRobosBayamónPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 17 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: