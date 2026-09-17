Robo de lujo: ladrones entran a casa y se llevan carteras de marca y ropa de boutique

La Policía investiga el robo de varias carteras de marca y piezas de ropa de boutique, ocurrido en una residencia de la urbanización Villa Rica, en Bayamón.

Según el informe preliminar, el escalamiento ocurrió durante la tarde del miércoles y fue denunciado por el perjudicado ante las autoridades.

De acuerdo con la denuncia, una persona ocasionó daños a la puerta de la vivienda para lograr acceso al interior de la propiedad.

“Una vez dentro, se apropió de múltiples equipos electrodomésticos, varias carteras de la marca Louis Vuitton y mercancía de ropa de boutique”, detalla el informe.

La propiedad hurtada fue valorada en aproximadamente $108,172.99.