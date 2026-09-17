Atrapados bajo un vagón: Policía rescata del peligro a siete cachorros y a su madre en Arecibo

Unos siete cachorros y su madre fueron rescatados por la Policía este miércoles tras ser localizados debajo de un vagón y bajo múltiples peligros en el municipio de Arecibo.

La situación fue informada por el agente, Joel Vidot Soto, de la Unidad para el Bienestar y Protección de los Animales, en sus redes sociales.

“Terminamos la captura. Estoy todo sucio, como pueden ver. De estos siete cachorritos, estában aquí en el área de tránsito de Arecibo, debajo de un vagón. Uno de ellos estaba pillado debajo de ese vagón”, expresó el oficial en sus redes sociales.

Vidot Soto indicó que la madre de los perritos fue capturada posteriormente a que salvaran a los siete cachorros.

Los animales estaban en buen estado de salud. (Suministrada)

“Ellos van a estar disponibles para adopción. La Fundación Rabito Kontento asumió este caso y ellos estarán disponibles una vez se complete el proceso de vacunación y revisión completa. Exhortamos a todos a que adopten y nada esto es posible si no está la adopción de por medio”, agregó.

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La Fundación Rabito Kontento es una de las organizaciones dedicadas a rescatar animales abandonados en las calles de Puerto Rico para brindarles una segunda oportunidad de vida. En su portal digital,incluso, publican un listado de los perros disponibles para adopción al momento.

El agente Joel Vidot se hizo responsable del rescate de los animales. (Suministrada)

Estos fueron además los encargados de salvar y brindarle cuidados médicos recientemente a Bolt, un can que resultó herido durante un tiroteo en el municipio de Quebradillas.

“Tenemos que adoptar y aportar para que misiones como estas puedan continuar sucediendo y podamos entonces conseguir hogar para estos pequeños que van a estar con nosotros y luego con Rabito Kontento para una segunda oportunidad de vida”, concluyó Vidot Soto.

De otro lado, Vanessa Franqui, portavoz de la fundación localizada en Hatillo, dijo a El Nuevo Día que los perros se encuentran en buen estado tras el rescate.

“Están estables. No estaban en un estado moribundo. Están en buen estado y están activos. Están por ser llevados al veterinario para vacunar y esterilizar para luego publicarlos y conseguirles hogar”, dijo.

Franqui detalló además que la madre de los cachorros también fue rescatada y se espera someterla a un proceso de esterilización.