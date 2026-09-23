Robo a mano armada en Plaza Escorial: Policía busca identificar al sospechoso

La Policía solicitó este miércoles la cooperación de la ciudadanía para identificar y localizar a un hombre sospechoso de cometer un robo a mano armada contra una mujer en el estacionamiento de Plaza Escorial, en Carolina.

Según la investigación preliminar, los hechos ocurrieron el 29 de agosto frente a la tienda Burlington, cuando el individuo presuntamente amenazó e intimidó a la perjudicada con un arma de fuego.

Acto seguido, la despojó de una cartera que contenía documentos personales. El robo ocurrió en presencia de una menor, de acuerdo con la Uniformada.

El sospechoso fue descrito como un hombre de tez blanca, barba blanca y con una estatura de aproximadamente cinco pies con seis pulgadas (5′6″).

Como señas particulares, las autoridades señalaron que posee tatuajes en ambos brazos y piernas.

Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina están a cargo de la pesquisa.