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Robo a mano armada en Plaza Escorial: Policía busca identificar al sospechoso

Según la Uniformada, los hechos ocurrieron el 29 de agosto, frente a la tienda Burlington

23 de septiembre de 2026 - 12:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sospechoso fue descrito como un hombre de tez blanca, barba blanca y con una estatura de aproximadamente cinco pies con seis pulgadas (5′6″). (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía solicitó este miércoles la cooperación de la ciudadanía para identificar y localizar a un hombre sospechoso de cometer un robo a mano armada contra una mujer en el estacionamiento de Plaza Escorial, en Carolina.

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Según la investigación preliminar, los hechos ocurrieron el 29 de agosto frente a la tienda Burlington, cuando el individuo presuntamente amenazó e intimidó a la perjudicada con un arma de fuego.

Acto seguido, la despojó de una cartera que contenía documentos personales. El robo ocurrió en presencia de una menor, de acuerdo con la Uniformada.

El sospechoso fue descrito como un hombre de tez blanca, barba blanca y con una estatura de aproximadamente cinco pies con seis pulgadas (5′6″).

Como señas particulares, las autoridades señalaron que posee tatuajes en ambos brazos y piernas.

Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina están a cargo de la pesquisa.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a identificar o localizar al sospechoso a comunicarse con el agente Kelvin Villarán Ramos al 787-257-7500, extensión 1554, o a la línea confidencial 787-343-2020.

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Breaking NewsRobosCarolinaPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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