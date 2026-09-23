Arrestan a hombre por intentar obtener mediante engaño tarjeta bancaria de un adulto mayor
El imputado prestó una fianza de $10,000 y quedó en libertad hasta la celebración de la vista preliminar
23 de septiembre de 2026 - 11:15 AM
23 de septiembre de 2026 - 11:15 AM
Un hombre de 28 años quedó en libertad bajo fianza tras ser arrestado por presuntamente intentar obtener mediante engaño la tarjeta bancaria de un adulto mayor de 69 años, informó la Policía.
De acuerdo con la Uniformada, contra Jesiel Sánchez Reyes pesaba una orden de arresto por tentativa de explotación financiera de personas de edad avanzada.
Conforme a la investigación de las autoridades, los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2026, en Carolina, cuando Sánchez Reyes y otra persona presuntamente llamaron al perjudicado y se hicieron pasar por empleados de una institución bancaria.
La Policía indicó que ambos supuestamente le informaron al hombre que su tarjeta bancaria había sido clonada, como parte de un intento por obtenerla mediante engaño.
Tras consultar el caso con el fiscal de turno, se instruyó la radicación de cargos en ausencia.
La prueba fue presentada ante el juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, quien encontró causa para arresto y fijó una fianza de $10,000.
Sánchez Reyes fue arrestado durante la tarde del martes por agentes de la División de Arrestos Especiales de Carolina. Posteriormente, prestó la fianza impuesta, fue fichado y quedó en libertad hasta la celebración de la vista preliminar.
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