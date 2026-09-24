Dañó una celda mientras estaba detenido por otros delitos: ahora enfrenta un nuevo cargo

La jueza Yaritza E. González, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de causar daños al sistema de aire acondicionado de una celda mientras permanecía detenido por otros delitos en la Comandancia Municipal de Humacao.

Según la investigación de la Policía, Josean O. Collazo, de 32 años, presuntamente dañó el revestimiento acústico, un difusor y un ducto del sistema de aire acondicionado durante la tarde del pasado 2 de septiembre.

La Uniformada indicó que los daños fueron estimados en $1,170.

Por estos hechos, la Fiscalía le radicó un cargo por daños agravados.