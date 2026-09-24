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Dañó una celda mientras estaba detenido por otros delitos: ahora enfrenta un nuevo cargo

La Policía estimó en $1,170 los desperfectos al sistema de aire acondicionado en la Comandancia Municipal de Humacao

24 de septiembre de 2026 - 9:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La jueza le impuso al imputado una fianza de $5,000. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Yaritza E. González, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de causar daños al sistema de aire acondicionado de una celda mientras permanecía detenido por otros delitos en la Comandancia Municipal de Humacao.

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Según la investigación de la Policía, Josean O. Collazo, de 32 años, presuntamente dañó el revestimiento acústico, un difusor y un ducto del sistema de aire acondicionado durante la tarde del pasado 2 de septiembre.

La Uniformada indicó que los daños fueron estimados en $1,170.

Por estos hechos, la Fiscalía le radicó un cargo por daños agravados.

La jueza le impuso una fianza de $5,000, que no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoHumacao
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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