Hallan causa para arresto contra hombre imputado de arrollar a otro en Maunabo

La jueza Yaritza E. González, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de presuntamente arrollar a otro hombre con su vehículo y dejarlo herido en una carretera de Maunabo.

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron la noche del 10 de septiembre en el sector Chalape del barrio Calzada.

Ese día, el imputado, identificado como Lemuel E. Figueroa Tirado, de 38 años, supuestamente atropelló a la víctima con un Mitsubishi Lancer gris de 2004.

La persona herida fue trasladada a una institución hospitalaria. Las autoridades no precisaron su condición.

Por estos hechos, la Fiscalía le radicó un cargo por tentativa de asesinato.