Hallan causa para arresto contra hombre imputado de arrollar a otro en Maunabo
La Fiscalía le radicó un cargo por tentativa de asesinato por los hechos registrados el 10 de septiembre
24 de septiembre de 2026 - 11:19 AM
24 de septiembre de 2026 - 11:19 AM
La jueza Yaritza E. González, del Tribunal de Humacao, encontró causa para arresto contra un hombre imputado de presuntamente arrollar a otro hombre con su vehículo y dejarlo herido en una carretera de Maunabo.
Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron la noche del 10 de septiembre en el sector Chalape del barrio Calzada.
Ese día, el imputado, identificado como Lemuel E. Figueroa Tirado, de 38 años, supuestamente atropelló a la víctima con un Mitsubishi Lancer gris de 2004.
La persona herida fue trasladada a una institución hospitalaria. Las autoridades no precisaron su condición.
Por estos hechos, la Fiscalía le radicó un cargo por tentativa de asesinato.
La jueza le impuso una fianza de $10,000, que prestó, por lo que quedó en libertad hasta la vista preliminar, pautada para el 29 de septiembre.
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