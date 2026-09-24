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Apoderado de los Capitanes de Arecibo en el BSN queda libre bajo fianza

José Manuel Baeza está bajo supervisión electrónica durante el proceso judicial por cargos de violencia de género

24 de septiembre de 2026 - 10:40 AM

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José Manuel Baeza enfrenta cargos por violaciones a los Artículos 3.1 y 3.2(d) de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. (Carlos Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El apoderado de los Capitanes de Arecibo, José Manuel Baeza, salió libre bajo fianza tras ser imputado con cargos de violencia de género, informó el jueves el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

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En un comunicado de prensa, la agencia indicó que el empresario prestó el monto fijado por el Tribunal de San Juan, de $30,000, mediante una compañía privada de fianzas.

“Como parte de las condiciones impuestas por el Tribunal, Baeza quedará bajo supervisión electrónica y deberá cumplir con una serie de restricciones durante el proceso judicial”, indicó el DCR, citando información ofrecida por Janet Rodríguez, directora del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).

Baeza enfrenta cargos por violaciones a los Artículos 3.1 y 3.2(d) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54).

La jueza Rocío Alonso, del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto ayer, miércoles, luego de que fuera arrestado en la noche del martes, cuando comenzó la investigación de los agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia de Género del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Según la Uniformada, “el 22 de septiembre de 2026, a las 12:30 de la tarde, el imputado alegadamente agredió física y verbalmente a la víctima durante un incidente de violencia de género ocurrido en San Juan”.

La vista preliminar fue pautada para el 5 de octubre, a las 8:30 a.m., en el Tribunal de San Juan.

Posteriormente, el BSN activó el protocolo para el Manejo de Casos y Denuncias sobre Violencia Doméstica y de Género.

“La activación del Protocolo permite iniciar el trámite interno correspondiente y no constituye una determinación sobre la veracidad de las alegaciones ni sobre la responsabilidad del señor Baeza”, expresó entonces el BSN en declaraciones escritas.

“El BSN respetará la presunción de inocencia, el debido proceso de ley y la independencia de los procedimientos ante los tribunales”, añadió.

Baeza es un reconocido empresario, presidente de la empresa puertorriqueña Teselta. Bajo el Grupo Baeza, además, opera varios concesionarios de autos.

Mientras, la gerencia de los Capitanes de Arecibo solicitó “espacio” mientras se lleva a cabo el proceso con las autoridades.

En un comunicado, los Capitanes indicaron que “desconocemos los hechos específicos que se le imputan y, por respeto al proceso judicial en curso, no emitiremos comentarios adicionales sobre dichas alegaciones”.

“Confiamos en que las autoridades y los tribunales atenderán el asunto con objetividad, responsabilidad y conforme al debido proceso de ley”, afirmó el comunicado de los Capitanes.

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Breaking NewsDepartamento de Corrección y RehabilitaciónCapitanes de Arecibo
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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