Se quitó el grillete: Policía busca a prófugo imputado por doble asesinato en Coamo

La Policía busca a un hombre de 22 años que presuntamente se quitó el grillete electrónico que utilizaba mientras permanecía en libertad bajo supervisión por un caso relacionado con un doble asesinato ocurrido en Coamo, en 2023.

El fugitivo fue identificado como José M. García Rodríguez, quien, según las autoridades, se encontraba en la etapa previa a la imposición de sentencia cuando presuntamente se quitó el dispositivo para evadir la justicia.

Los hechos por los que está imputado ocurrieron el 10 de mayo de 2023 en el negocio El Chotis, ubicado en la barriada Sambrana, en Coamo.

Según la Policía, García Rodríguez presuntamente mató a tiros a Nathanael Sánchez Massa, de 22 años, y a Maryaline Rivera Santiago, de 53, e hirió a Andrés Morales Colón.

El joven enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y uno de tentativa de asesinato, así como cargos por disparar un arma de fuego, incendio y destrucción de pruebas.

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La Policía lo describió como un hombre de tez negra, complexión delgada, cabello negro corto y aproximadamente 5’ 8″ de estatura.

“Se presume que puede estar armado y ser peligroso”, advirtió la Uniformada.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.