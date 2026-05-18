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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González designa a Roberto Lefranc Fortuño como subsecretario del DDEC

La Fortaleza confirmó cambios en Pridco, la Administración de Terrenos y otros organismos bajo el DDEC

18 de mayo de 2026 - 4:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Roberto Lefranc Fortuño mantendría, además, su rol como director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (Pridco). (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció nuevos nombramientos en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), comenzarán a ejercer sus funciones de manera inmediata.

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Entre los nombramientos figura Roberto Lefranc Fortuño como subsecretario del DDEC. El funcionario mantendría, además, su rol como director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (Pridco).

Mientras, como director ejecutivo de la Administración de Terrenos de Puerto Rico se nombró a Carlos J. Ríos Pierluisi, quien también mantendrá su puesto como director ejecutivo de la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA).

Víctor Roberto Segarra era quien fungía como el director ejecutivo de la Administración de Terrenos, hasta el pasado viernes cuando presentó su renuncia por razones personales, comunicó La Fortaleza.

Asimismo, la gobernadora envió otros dos nombramientos para la aprobación del Senado: Brenda García Ramos, como registradora de la Propiedad, y a Ramón Cruz Alicea, como comisionado de la Comisión Industrial.

“Roberto Lefranc ya forma parte del equipo de desarrollo económico del Gobierno de Puerto Rico y ha trabajado de cerca iniciativas importantes para fortalecer la competitividad y el crecimiento económico de la isla. Confiamos en que su experiencia y conocimiento aportarán continuidad a los esfuerzos que impulsa el DDEC en beneficio del desarrollo económico de Puerto Rico”, indicó Sebastián Negrón Reichard, secretario del DDEC.

Como parte de los nuevos nombramientos, la gobernadora dejó fuera el nombramiento del secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), luego de que Norberto Almodóvar Vélez entregó su renuncia, también, el pasado viernes.

No obstante, Negrón Reichard informó este lunes sobre la destitución de Almodóvar Vélez así como la jefa de personal, Charlene Neuman, por presuntamente haber intentado intervenir en un proceso competitivo para la otorgación de un contrato con fondos federales, entre otras cosas.

El ingeniero Miguel Manzano fungirá como secretario auxiliar interino de la OGPe, mientras González Colón nombra a alguien en propiedad.

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Jenniffer GonzálezDepartamento de Desarrollo Económico y ComercioOficina de Gerencia de PermisosCompañía de Fomento IndustrialRoosevelt Roads
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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