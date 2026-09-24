Fuertes lluvias provocan advertencias de inundaciones para varios municipios
El Servicio Nacional de Meteorología indicó que han caído hasta 1.5 pulgadas de lluvia
24 de septiembre de 2026 - 2:46 PM
24 de septiembre de 2026 - 2:46 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este jueves una advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.
De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia:
Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a las 2:00 p.m. fuerte precipitación.
El SNM indicó que han caído hasta 1.5 pulgadas de lluvia en las zonas mencionadas y se esperan entre 1 y 2 pulgadas adicionales de agua en la región.
⚠️ AGUADILLA, CAMUY, ISABELA, MOCA, QUEBRADILLAS, SAN SEBASTIAN ⚠️— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 24, 2026
Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
Until | Hasta: 4:30 PM AST Sep 24, 2026#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/sWkbMRJLs9
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