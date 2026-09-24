Fuertes lluvias provocan advertencias de inundaciones para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este jueves una advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.

De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia:

Aguadilla, Camuy, Isabela, Moca, Quebradillas y San Sebastián : hasta las 4:30 p.m.

: hasta las 4:30 p.m. Ceiba, Fajardo, Luquillo, Naguabo y Río Grande: hasta las 5:30 p.m.

hasta las 5:30 p.m. Canóvanas, Carolina, Loíza y San Juan: hasta las 5:30 p.m.

Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a las 2:00 p.m. fuerte precipitación.