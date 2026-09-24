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24 de septiembre de 2026
87°Probabilidad de lluvias y tronadas
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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fuertes lluvias provocan advertencias de inundaciones para varios municipios

El Servicio Nacional de Meteorología indicó que han caído hasta 1.5 pulgadas de lluvia

24 de septiembre de 2026 - 2:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a las 2:00 p.m. fuerte precipitación. (Carlos Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este jueves una advertencia de inundaciones para varios municipios que experimentan fuertes lluvias y tronadas.

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De acuerdo con el SNM, los siguientes pueblos se encuentran bajo la advertencia:

  • Aguadilla, Camuy, Isabela, Moca, Quebradillas y San Sebastián: hasta las 4:30 p.m.
  • Ceiba, Fajardo, Luquillo, Naguabo y Río Grande: hasta las 5:30 p.m.
  • Canóvanas, Carolina, Loíza y San Juan: hasta las 5:30 p.m.

Según la dependencia federal, el radar Doppler registró a las 2:00 p.m. fuerte precipitación.

El SNM indicó que han caído hasta 1.5 pulgadas de lluvia en las zonas mencionadas y se esperan entre 1 y 2 pulgadas adicionales de agua en la región.

Tags
Breaking NewsAdvertencia de inundacionesInundacionesServicio Nacional de Meteorología
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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