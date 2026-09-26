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Causa para arresto contra tres hombres imputados por doble asesinato en Arecibo

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre en el sector Barranca del barrio Hato Abajo

26 de septiembre de 2026 - 9:52 PM

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Mallete de un juez.
Los imputados, arrestados en el residencia Las Mesetas, no prestaron la fianza por lo cual fueron ingresados a prisión. (Shutterstock)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La jueza Heidi Kiess Rivera, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para arresto contra tres individuos imputados de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas por un incidente violento registrado el 14 de septiembre en el barrio Hato Abajo.

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La fiscal Daisy M. Quintero Hernández, de la Fiscalía de Arecibo, formuló los cargos contra Ricardo Medina Suárez (36 años), Josué Santiago Santiago (23 años) y Jan Carlos Valle Molina (24 años).

Los tres imputados fueron arrestados en el residencial Las Mesetas.

Tras analizar la prueba desfilada, Kiess Rivera encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza global de $4.9 millones. Los imputados no prestaron la fianza, por lo que permanecerán bajo custodia hasta la celebración de la vista preliminar, pautada para el 13 de octubre.

Según la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, los imputados supuestamente llegaron al sector Barranca el día de los hechos y abrieron fuego contra Porfirio Soto Rivera, Joel Méndez Román, Félix M. Cortés Vázquez y José G. Novoa Novoa.

Soto Rivera y Méndez Román fallecieron en la escena, mientras que Cortés Vázquez y Novoa Novoa sobrevivieron pese a resultar heridos de gravedad.

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Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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