Sumariado enfrenta nuevos cargos por robo de equipos de construcción en Isabela

La Fiscalía de Aguadilla presentó nuevos cargos de escalamiento y apropiación ilegal contra un hombre que ya se encontraba sumariado en la Institución Penal de Sabana Hoyos, en Arecibo, por hechos ocurridos en julio en una residencia de Isabela.

El imputado fue identificado como Jesús Esteves Quiñones, de 29 años. Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron los días 29 y 30 de julio en una vivienda ubicada en la PR-459, en el barrio Jobos.

Las autoridades alegan que Esteves Quiñones presuntamente rompió una verja de metal para entrar al patio y luego una cadena para acceder al interior de la residencia.

De allí, supuestamente se apropió de equipos y materiales de construcción valorados en $4,257, entre ellos un taladro Bosch, tormenteras de aluminio y dos escaleras de aluminio.

La Policía indicó que examinó grabaciones de cámaras de seguridad y otra evidencia recopilada durante la investigación, lo que permitió establecer la presunta participación del imputado.

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El juez Davier Alfaro Alfaro encontró causa para arresto en los nuevos cargos y le fijó una fianza global de $30,000.