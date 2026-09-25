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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sumariado enfrenta nuevos cargos por robo de equipos de construcción en Isabela

Según la Policía, el hombre habría entrado a una residencia del barrio Jobos y se apropió de artículos valorados en $4,257

25 de septiembre de 2026 - 9:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En caso de ser condenado, podrá enfrentarse a penas de cárcel de hasta tres años. (Archivo)
El tribunal ordenó que Jesús Esteves Quiñones permaneciera ingresado en la institución penal.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Fiscalía de Aguadilla presentó nuevos cargos de escalamiento y apropiación ilegal contra un hombre que ya se encontraba sumariado en la Institución Penal de Sabana Hoyos, en Arecibo, por hechos ocurridos en julio en una residencia de Isabela.

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El imputado fue identificado como Jesús Esteves Quiñones, de 29 años. Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron los días 29 y 30 de julio en una vivienda ubicada en la PR-459, en el barrio Jobos.

Las autoridades alegan que Esteves Quiñones presuntamente rompió una verja de metal para entrar al patio y luego una cadena para acceder al interior de la residencia.

De allí, supuestamente se apropió de equipos y materiales de construcción valorados en $4,257, entre ellos un taladro Bosch, tormenteras de aluminio y dos escaleras de aluminio.

La Policía indicó que examinó grabaciones de cámaras de seguridad y otra evidencia recopilada durante la investigación, lo que permitió establecer la presunta participación del imputado.

El juez Davier Alfaro Alfaro encontró causa para arresto en los nuevos cargos y le fijó una fianza global de $30,000.

El tribunal ordenó que Esteves Quiñones permaneciera ingresado en la institución penal.

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Breaking NewsIsabelaEscalamientoArrestosPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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