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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere tras ser baleado en Cataño: autoridades cierran carretera

En principio, el suceso se reportó como un accidente de motora

24 de septiembre de 2026 - 3:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 324 asesinatos en lo que va de este año, cuatro menos que los 328 registrados a la misma fecha en el 2025. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció tras recibir varias heridas de proyectil de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este jueves en Cataño.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a las 2:45 pm. en la carretera PR-5, a la altura del kilómetro 2.5, en dirección de Bayamón hacia Cataño.

La Uniformada señaló que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un supuesto accidente de motora. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a verificar en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Cataño, fueron informados de que la persona murió y que fue baleado.

Mientras, la Policía indicó que una segunda persona resultó herida de bala en el mismo incidente.

Ambos no fueron identificados de inmediato.

Según la Uniformada, el tránsito se encuentra cerrado en ambas direcciones mientras se lleva a cabo la investigación.

“Se exhorta a los conductores que transitan por la zona a utilizar como vías alternas las carreteras PR-869 y PR-165, mientras culminan las labores investigativas y se restablece el tránsito”, indicaron las autoridades en un reporte.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 324 asesinatos en lo que va de este año, cuatro menos que los 328 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsAsesinatosCatañoCDTPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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