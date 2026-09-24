Hombre muere tras ser baleado en Cataño: autoridades cierran carretera

Un hombre falleció tras recibir varias heridas de proyectil de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este jueves en Cataño.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a las 2:45 pm. en la carretera PR-5, a la altura del kilómetro 2.5, en dirección de Bayamón hacia Cataño.

La Uniformada señaló que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un supuesto accidente de motora. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a verificar en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Cataño, fueron informados de que la persona murió y que fue baleado.

Mientras, la Policía indicó que una segunda persona resultó herida de bala en el mismo incidente.

Ambos no fueron identificados de inmediato.

Según la Uniformada, el tránsito se encuentra cerrado en ambas direcciones mientras se lleva a cabo la investigación.

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“Se exhorta a los conductores que transitan por la zona a utilizar como vías alternas las carreteras PR-869 y PR-165, mientras culminan las labores investigativas y se restablece el tránsito”, indicaron las autoridades en un reporte.