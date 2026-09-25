Vaguadas y calor: así estará el tiempo este viernes en Puerto Rico

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Una serie de vaguadas mantiene inestable el tiempo sobre Puerto Rico este viernes, mientras una advertencia de calor está en efecto para toda la isla.

“Todavía tenemos una serie de vaguadas que están en el área. Eso mantiene el área inestable”, explicó la meteoróloga Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Sin embargo, señaló que hay menos humedad disponible que el jueves, lo que limitará el desarrollo de lluvia durante la tarde.

“Se espera que a lo mejor tengamos algún aguacero y algunas tronadas desarrollándose en el noroeste e interior de Puerto Rico, pero con una cobertura mucho menor, menos activo de lo que tuvimos el día de ayer”, indicó. La menor nubosidad también podría dar paso a más calor.

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La advertencia de calor estará en efecto de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Villanueva explicó que, si los aguaceros se mantienen localizados, podría extenderse hasta las 4:00 o 5:00 p.m.

La meteoróloga añadió que están entrando bajas concentraciones de polvo del Sahara, que podrían provocar “un poco de bruma en el cielo, pero nada significativo”.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Condiciones en las playas

El riesgo de corrientes marinas es moderado en playas del norte y este, especialmente en las áreas más expuestas.

“Pero quisiera que la población no se desconecte por completo”, expresó.

Villanueva pidió estar atentos a una marejada débil del norte que podría llegar tarde el domingo. Según la meteoróloga, la llegada de esa marejada podría elevar a alto el riesgo de corrientes marinas, aunque todavía hay incertidumbre sobre su evolución.

Gonzalo se mantiene lejos de Puerto Rico

Por otro lado, la tormenta tropical Gonzalo se formó durante la noche del jueves.

Según el boletín de las 8:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH), el sistema tenía vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (mph) y se movía hacia el norte-noroeste a unas 9 mph.

Debe mantenerse alejada de Puerto Rico. (NHC/NOAA)

A esa hora, se encontraba cerca de la latitud 14.2° norte y la longitud 22.4° oeste.

“El pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes mantiene a Gonzalo moviéndose hacia el norte”, indicó Villanueva. Añadió que el sistema podría debilitarse a una depresión tropical y permanecerá lejos de la cuenca del Caribe.

“Para nosotros en Puerto Rico se va a mantener bien alejado”, afirmó.