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Vaguadas y calor: así estará el tiempo este viernes en Puerto Rico

La tormenta tropical Gonzalo se formó anoche y se mantiene lejos del Caribe, sin representar una amenaza para la isla

25 de septiembre de 2026 - 8:43 AM

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Están entrando además bajas concentraciones de polvo del Sahara. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una serie de vaguadas mantiene inestable el tiempo sobre Puerto Rico este viernes, mientras una advertencia de calor está en efecto para toda la isla.

“Todavía tenemos una serie de vaguadas que están en el área. Eso mantiene el área inestable”, explicó la meteoróloga Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Sin embargo, señaló que hay menos humedad disponible que el jueves, lo que limitará el desarrollo de lluvia durante la tarde.

“Se espera que a lo mejor tengamos algún aguacero y algunas tronadas desarrollándose en el noroeste e interior de Puerto Rico, pero con una cobertura mucho menor, menos activo de lo que tuvimos el día de ayer”, indicó. La menor nubosidad también podría dar paso a más calor.

La advertencia de calor estará en efecto de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. Villanueva explicó que, si los aguaceros se mantienen localizados, podría extenderse hasta las 4:00 o 5:00 p.m.

La meteoróloga añadió que están entrando bajas concentraciones de polvo del Sahara, que podrían provocar “un poco de bruma en el cielo, pero nada significativo”.

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Condiciones en las playas

El riesgo de corrientes marinas es moderado en playas del norte y este, especialmente en las áreas más expuestas.

“Pero quisiera que la población no se desconecte por completo”, expresó.

Villanueva pidió estar atentos a una marejada débil del norte que podría llegar tarde el domingo. Según la meteoróloga, la llegada de esa marejada podría elevar a alto el riesgo de corrientes marinas, aunque todavía hay incertidumbre sobre su evolución.

Gonzalo se mantiene lejos de Puerto Rico

Por otro lado, la tormenta tropical Gonzalo se formó durante la noche del jueves.

Según el boletín de las 8:00 a.m. del Centro Nacional de Huracanes (CNH), el sistema tenía vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (mph) y se movía hacia el norte-noroeste a unas 9 mph.

Debe mantenerse alejada de Puerto Rico.
Debe mantenerse alejada de Puerto Rico. (NHC/NOAA)

A esa hora, se encontraba cerca de la latitud 14.2° norte y la longitud 22.4° oeste.

“El pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes mantiene a Gonzalo moviéndose hacia el norte”, indicó Villanueva. Añadió que el sistema podría debilitarse a una depresión tropical y permanecerá lejos de la cuenca del Caribe.

“Para nosotros en Puerto Rico se va a mantener bien alejado”, afirmó.

Un aviso de tormenta tropical está en efecto para las islas de Cabo Verde.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Ricocalor
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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