Asesinan a un adolescente de 17 años en una cancha en Bayamón
El menor fue identificado como Yandiel A. Uribe Bonilla y presentaba varios impactos de bala
25 de septiembre de 2026 - 6:13 AM
25 de septiembre de 2026 - 6:13 AM
Las autoridades policíacas investigan desde la noche del jueves la muerte violenta de un joven, ocurrida en la cancha de baloncesto de la urbanización El Cortijo, en Bayamón.
Según un informe preliminar, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el área.
“Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un menor, identificado como Yandiel A. Uribe Bonilla, de 17 años, quien presentaba múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto”, lee el informe.
Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en coordinación con la fiscal Aileen González, se hicieron cargo de la pesquisa.
De tener información que ayude al esclarecimiento de este u otro caso, favor de llamar al 787-343-2020.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: