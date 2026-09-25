Asesinan a un adolescente de 17 años en una cancha en Bayamón

Las autoridades policíacas investigan desde la noche del jueves la muerte violenta de un joven, ocurrida en la cancha de baloncesto de la urbanización El Cortijo, en Bayamón.

Según un informe preliminar, y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el área.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un menor, identificado como Yandiel A. Uribe Bonilla, de 17 años, quien presentaba múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto”, lee el informe.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en coordinación con la fiscal Aileen González, se hicieron cargo de la pesquisa.