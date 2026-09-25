Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
25 de septiembre de 2026
82°Mayormente despejado
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos sopesa nuevas restricciones a viajes a Cuba mientras La Habana critica presión de Trump

25 de septiembre de 2026 - 10:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, posa para una foto en la Misión Permanente de Cuba, en Nueva York. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El gobierno de Estados Unidos está considerando imponer nuevas restricciones a los funcionarios cubanos que viajan a las Naciones Unidas, en otro intento de presionar al gobierno de La Habana, mientras que el principal diplomático cubano acusó el jueves a Estados Unidos de desatar un castigo colectivo contra el pueblo de Cuba con sus medidas.

RELACIONADAS

Aunque esta semana se aprobó la llegada de una numerosa delegación cubana a la Asamblea General de la ONU, el Departamento de Estado estadounidense ahora sopesa imponer “controles estrictos” a los funcionarios que planifiquen regresar el próximo mes para una votación anual de la ONU sobre el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba, que ha impuesto durante décadas.

Así lo indicaron funcionarios estadounidenses y un documento interno obtenido por The Associated Press. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque aún no se ha finalizado una decisión sobre los detalles de lo que implicarán las restricciones.

Los posibles planes para restringir aún más a los funcionarios en Nueva York en su labor diplomática se producen mientras el canciller cubano, Bruno Rodríguez, lamentaba la falta de avances en las negociaciones entre La Habana y Washington. También arremetió contra el bloqueo petrolero que el gobierno de Trump impuso a la nación caribeña en enero.

El momento en que se leyó la acusación contra Raúl Castro

El momento en que se leyó la acusación contra Raúl Castro

Antes del anuncio, el secretario de Estado, Marco Rubio, se dirigió al pueblo cubano.

“Lo que define hoy el carácter de la relación entre los Estados Unidos y Cuba es el endurecimiento brutal del bloqueo económico, comercial y financiero mediante un cerco energético total, mediante un bloqueo de los suministros de combustible, que equivale a un bloqueo naval”, afirmó Rodríguez durante una entrevista con la AP al margen de la reunión anual de líderes en la Asamblea General de la ONU.

En un discurso ante la ONU el martes, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a calificar a Cuba de “Estado fallido” y manifestó que buscaría “un cambio fundamental de la situación en Cuba”.

El gobierno estadounidense ha intentado forzar cambios en el sistema político de Cuba al cortar el suministro de combustible a la isla, lo que ha provocado apagones masivos que afectan actividades básicas como cocinar, el abastecimiento de agua y el servicio de internet y telefonía.

“El comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero la libertad llegará a Cuba”, según dijo Trump en la ONU.

Las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba vuelven a estancarse

Rodríguez, quien se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores desde 2009, señaló que, aunque ahora no hay reuniones programadas con funcionarios estadounidenses, Cuba sigue dispuesta a mantener abiertos estos canales de contacto.

Se negó a decir cuándo tuvieron lugar las últimas conversaciones, y apuntó que, si bien los diálogos anteriores han sido “respetuosos”, las declaraciones públicas y las decisiones adoptadas después por funcionarios estadounidenses han sido “extremadamente agresivas”.

Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018.Raúl, junto con su hermano Fidel Castro, tuvo un papel activo en la Revolución Cubana. Fue uno de los líderes del Ejército Rebelde que, comandado por su hermano, combatió a la dictadura de Fulgencio Batista entre 1956 y 1959.La acusación alude a la decisión del gobierno de Cuba de derribar dos de los tres aviones de Hermanos al Rescate que, de acuerdo a la organización, se limitaban a buscar en el mar balseros que pudieran estar intentando exilarse en Estados Unidos.
1 / 23 | Los Castro en el tiempo: un recorrido visual por su liderazgo en Cuba. Raúl Modesto Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 3 de junio de 1931 y fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, y presidente de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. - Ismael Francisco

La red eléctrica de Cuba ha fallado al menos seis veces desde que el bloqueo energético de Estados Unidos comenzó a inicios de año, lo que ha afectado a millones de personas. Las restricciones impiden que Cuba importe el combustible necesario para operar sus centrales termoeléctricas o piezas de repuesto para mantener una infraestructura que, en muchos casos, se ha vuelto obsoleta.

Otras medidas de Estados Unidos han incluido imponer más sanciones económicas a industrias en el país, y ampliar la aplicación de leyes que prohíben a los estadounidenses que visitan la isla realizar transacciones con empresas propiedad del gobierno o vinculadas a él.

La Habana ha incorporado recientemente reformas económicas históricas, abriendo la isla al sector privado. Algunos funcionarios, incluido Rodríguez, han dicho que estas no son concesiones a Estados Unidos, pero avanzan en la dirección que desea el gobierno de Trump.

Estados Unidos podría poner nuevos obstáculos a delegación cubana para visitar la ONU

Rodríguez y otros miembros de su gobierno planean regresar a Nueva York el próximo mes para la votación anual de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba, una votación que históricamente ha condenado la política estadounidense hacia la isla por márgenes abrumadores.

Los funcionarios cubanos ya enfrentan fuertes restricciones en Nueva York y Washington debido a la designación que le da Estados Unidos a Cuba de Estado patrocinador del terrorismo, y sus viajes y desplazamientos están limitados a un radio de 25 millas alrededor de la sede de la ONU en Manhattan.

Pero cualquier nueva restricción de Estados Unidos podría dificultar o hacer imposible que los funcionarios cubanos asistan a la votación, que se realiza desde hace más de tres décadas.

El año pasado, el aislamiento de Washington en este tema se atenuó cuando países como Argentina, Ucrania y Hungría —todos estrechamente aliados con el gobierno de Trump— rechazaron la resolución respaldada por Cuba, aun cuando ha crecido la fricción en la región en torno a acciones militares estadounidenses.

Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, reflejan la opinión mundial.

Rodríguez le dijo a la AP el año pasado que Estados Unidos había emprendido una campaña de presión para influir en la votación. Afirmó entonces que La Habana había sabido por otros países, principalmente en Europa, que el Departamento de Estado los estaba alentando a votar en contra de la resolución.

En respuesta, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo el año pasado que “el régimen cubano no merece el respaldo de los aliados democráticos de Estados Unidos”.

Tags
Estados UnidosCubaONUDonald TrumpMiguel Díaz-Canel BermúdezDepartamento de Estado de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 24 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: