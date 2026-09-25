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Monitoreo diario: La Plata baja por tercer día consecutivo mientras Carraízo se mantiene estable

De los 19 embalses monitoreados, seis registraron aumentos, 11 bajaron y dos se mantuvieron sin cambios

25 de septiembre de 2026 - 7:42 AM

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La Plata, en Toa Alta, bajó siete centímetros hasta los 44.56 metros. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Los niveles de Carraízo y La Plata tuvieron comportamientos distintos este viernes, de acuerdo con los datos de monitoreo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA): el primero se mantuvo sin cambios y el segundo bajó por tercer día consecutivo.

Según la AAA, Carraízo, en Trujillo Alto, permaneció en 40.68 metros. Continúa en el nivel de “seguridad”, y se ubica a 27 centímetros del punto de “desborde”, establecido en 40.95 metros.

Mientras, La Plata, en Toa Alta, bajó siete centímetros hasta los 44.56 metros. El embalse sigue bajo la clasificación de “ajustes operacionales”, a 34 centímetros de regresar al nivel de “observación”.

De los 19 embalses monitoreados, seis registraron aumentos, 11 bajaron y dos se mantuvieron sin cambios respecto al jueves.

Así amanecieron los este viernes, 25 de septiembre.
Así amanecieron los este viernes, 25 de septiembre. (AAA)

Bajo la categoría de “observación”, Cidra perdió un centímetro y se ubicó en 400.53 metros. Río Blanco subió 23 centímetros hasta los 26.09 metros; Fajardo aumentó 16 centímetros hasta los 47.60 metros; y Guayabal ganó tres centímetros hasta los 102.57 metros.

Entre las reservas en nivel de “seguridad”, Toa Vaca bajó dos centímetros hasta los 147.11 metros; Carite perdió un centímetro y marcó 542.36 metros; y Patillas descendió un centímetro hasta los 65.55 metros. Matrullas registró una reducción de 15 centímetros y se ubicó en 734.80 metros, mientras que Garzas permaneció en 736.07 metros.

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

Guayo subió cinco centímetros hasta los 443.03 metros. En cambio, Lucchetti y Loco bajaron ocho centímetros cada uno, hasta los 171.47 y 69.68 metros, respectivamente. Dos Bocas perdió cinco centímetros y marcó 89.90 metros.

Caonillas aumentó un centímetro hasta los 251.81 metros, mientras que Guajataca bajó seis centímetros hasta los 196.46 metros y Cerrillos perdió un centímetro hasta los 166.93 metros.

En el nivel de “desborde”, Guineo subió un centímetro y se ubicó en 902.43 metros.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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