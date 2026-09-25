Monitoreo diario: La Plata baja por tercer día consecutivo mientras Carraízo se mantiene estable
De los 19 embalses monitoreados, seis registraron aumentos, 11 bajaron y dos se mantuvieron sin cambios
25 de septiembre de 2026 - 7:42 AM
25 de septiembre de 2026 - 7:42 AM
Los niveles de Carraízo y La Plata tuvieron comportamientos distintos este viernes, de acuerdo con los datos de monitoreo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA): el primero se mantuvo sin cambios y el segundo bajó por tercer día consecutivo.
Según la AAA, Carraízo, en Trujillo Alto, permaneció en 40.68 metros. Continúa en el nivel de “seguridad”, y se ubica a 27 centímetros del punto de “desborde”, establecido en 40.95 metros.
Mientras, La Plata, en Toa Alta, bajó siete centímetros hasta los 44.56 metros. El embalse sigue bajo la clasificación de “ajustes operacionales”, a 34 centímetros de regresar al nivel de “observación”.
De los 19 embalses monitoreados, seis registraron aumentos, 11 bajaron y dos se mantuvieron sin cambios respecto al jueves.
Bajo la categoría de “observación”, Cidra perdió un centímetro y se ubicó en 400.53 metros. Río Blanco subió 23 centímetros hasta los 26.09 metros; Fajardo aumentó 16 centímetros hasta los 47.60 metros; y Guayabal ganó tres centímetros hasta los 102.57 metros.
Entre las reservas en nivel de “seguridad”, Toa Vaca bajó dos centímetros hasta los 147.11 metros; Carite perdió un centímetro y marcó 542.36 metros; y Patillas descendió un centímetro hasta los 65.55 metros. Matrullas registró una reducción de 15 centímetros y se ubicó en 734.80 metros, mientras que Garzas permaneció en 736.07 metros.
Guayo subió cinco centímetros hasta los 443.03 metros. En cambio, Lucchetti y Loco bajaron ocho centímetros cada uno, hasta los 171.47 y 69.68 metros, respectivamente. Dos Bocas perdió cinco centímetros y marcó 89.90 metros.
Caonillas aumentó un centímetro hasta los 251.81 metros, mientras que Guajataca bajó seis centímetros hasta los 196.46 metros y Cerrillos perdió un centímetro hasta los 166.93 metros.
En el nivel de “desborde”, Guineo subió un centímetro y se ubicó en 902.43 metros.
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