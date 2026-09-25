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Agresión grave en Canóvanas: hombre estaba en la entrada de una urbanización y lo atacan a tiros

El incidente ocurrió a eso de las 9:30 p.m. del jueves

25 de septiembre de 2026 - 6:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hombres fueron localizados cerca de la escena del crimen viajando en un auto. (Archivo)
La agente Arisnely Sánchez investigó preliminarmente y el caso fue referido al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades policíacas investigan, desde la noche del jueves, una agresión grave ocurrida en la urbanización Usubal, en Canóvanas.

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Un informe preliminar detalla que, mientras el perjudicado se encontraba en la entrada de la urbanización, “resultó herido de bala en diferentes partes de su cuerpo. Tras la agresión, fue transportado en un vehículo privado hacia la sala de emergencia de un hospital del área para ser atendido por el médico de turno. Al momento, su condición es descrita como estable”, lee el texto.

La agente Arisnely Sánchez investigó preliminarmente y el caso fue referido al personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

Si tienes información que ayude al esclarecimiento de este caso, favor de llamar al 787-343-2020.

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