Agresión grave en Canóvanas: hombre estaba en la entrada de una urbanización y lo atacan a tiros

Un informe preliminar detalla que, mientras el perjudicado se encontraba en la entrada de la urbanización, “resultó herido de bala en diferentes partes de su cuerpo. Tras la agresión, fue transportado en un vehículo privado hacia la sala de emergencia de un hospital del área para ser atendido por el médico de turno. Al momento, su condición es descrita como estable”, lee el texto.