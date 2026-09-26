Agreden con machete a un hombre en Bayamón: recibió puntos de sutura en la cabeza

Un hombre fue agredido con un presunto machete durante la madrugada de este sábado en la avenida Betances, en Bayamón.

El informe preliminar de la Policía sostiene que “un hombre resultó herido con una aparente arma blanca descrita como un machete”.

La Uniformada indicó que, a raíz del incidente, la víctima presentaba una herida abierta en el área de la cabeza, por lo que fue trasladada hasta una institución hospitalaria del área.

De acuerdo con las autoridades, el perjudicado recibió varios puntos de sutura.