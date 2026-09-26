Hallan cuerpo calcinado tras incendio en una vivienda de Adjuntas

Una persona murió calcinada durante la madrugada de este sábado en un incendio que afectó una residencia en la PR-523, kilómetro 4.2, del barrio Juan González, en Adjuntas.

Según la Policía, el incidente fue reportado mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Personal de manejo de emergencias y del Negociado del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y extinguió el fuego.

De acuerdo con las autoridades, en el interior de la vivienda, encontraron el cuerpo calcinado de una persona, cuya identidad no se ha informado.

La portavoz de Bomberos, Ivonne Rosario, confirmó a El Nuevo Día que el incendio afectó una casa de concreto con techo de madera.

Rosario indicó que un inspector de incendios se dirigía a la escena para comenzar la investigación.

Por el momento, se desconoce qué provocó el fuego.