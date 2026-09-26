Muere motociclista tras chocar contra barrera de metal en Dorado
El hombre conducía una Suzuki GSX 1300 cuando perdió el control del manubrio y chocó
26 de septiembre de 2026 - 8:50 AM
26 de septiembre de 2026 - 8:50 AM
Un motociclista murió durante la madrugada de este sábado tras impactar una barrera de metal en la PR-6165, en Dorado, informó la Policía.
Según la información preliminar, el hombre conducía una motocicleta Suzuki GSX 1300 cuando perdió el control del manubrio y chocó contra la barrera. El impacto lo expulsó de la motora y le provocó heridas que le causaron la muerte en el lugar.
La Policía no informó de inmediato la identidad del motociclista ni la hora en que ocurrió el accidente.
El agente Orlando Astacio, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, investigó los hechos junto con la fiscal Aileen González.
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