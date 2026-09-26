Muere motociclista tras chocar contra barrera de metal en Dorado

Un motociclista murió durante la madrugada de este sábado tras impactar una barrera de metal en la PR-6165, en Dorado, informó la Policía.

Según la información preliminar, el hombre conducía una motocicleta Suzuki GSX 1300 cuando perdió el control del manubrio y chocó contra la barrera. El impacto lo expulsó de la motora y le provocó heridas que le causaron la muerte en el lugar.

La Policía no informó de inmediato la identidad del motociclista ni la hora en que ocurrió el accidente.