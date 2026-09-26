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Muere motociclista tras chocar contra barrera de metal en Dorado

El hombre conducía una Suzuki GSX 1300 cuando perdió el control del manubrio y chocó

26 de septiembre de 2026 - 8:50 AM

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La Policía no informó de inmediato la identidad del motociclista ni la hora en que ocurrió el accidente. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un motociclista murió durante la madrugada de este sábado tras impactar una barrera de metal en la PR-6165, en Dorado, informó la Policía.

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Según la información preliminar, el hombre conducía una motocicleta Suzuki GSX 1300 cuando perdió el control del manubrio y chocó contra la barrera. El impacto lo expulsó de la motora y le provocó heridas que le causaron la muerte en el lugar.

La Policía no informó de inmediato la identidad del motociclista ni la hora en que ocurrió el accidente.

El agente Orlando Astacio, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, investigó los hechos junto con la fiscal Aileen González.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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