Los estudiantes del Club de Periodismo de la Escuela Nueva Brígida Álvarez Rodríguez, en Vega Baja, tomaron un recorrido en el que Wilson Casiano, gerente de Producción, les explicó cómo funcionan las prensas de GFR Media.

“Pudimos presenciar un momento histórico para el periodismo”. Los estudiantes del Club de Periodismo de la Escuela Nueva Brígida Álvarez Rodríguez, en Vega Baja, tomaron un recorrido en el que Wilson Casiano, gerente de Producción, les explicó cómo funcionan las prensas de GFR Media.

1 / 5 | “Pudimos presenciar un momento histórico para el periodismo”. Los estudiantes del Club de Periodismo de la Escuela Nueva Brígida Álvarez Rodríguez, en Vega Baja, tomaron un recorrido en el que Wilson Casiano, gerente de Producción, les explicó cómo funcionan las prensas de GFR Media. - Ramon "Tonito" Zayas

“Fue una experiencia impactante y significativa porque pudimos presenciar un momento histórico para el periodismo en Puerto Rico”.

Así se expresó Abdelis Collazo Quiñones, quien cursa el duodécimo grado en la Escuela Nueva Brígida Álvarez Rodríguez, en Vega Baja, y fue parte de un grupo de estudiantes, miembros del Club de Periodismo de su plantel, que visitó la prensa de GFR Media días antes de que el conglomerado de medios anunciara que dejará de imprimir los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora.

Los jóvenes fueron testigos del fin de una era de papel y tinta y del inicio de otra 100% digital para ambos medios de comunicación. Tomaron un recorrido en el que Wilson Casiano, gerente de Producción, les explicó en detalle cómo funcionan las prensas y en qué consiste la labor de los trabajadores que cada noche se encargan de que los periódicos se impriman correctamente y se distribuyan en toda la isla.

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Además, visitaron Content Hub Studios, instalaciones de GFR Media que cuentan con estudios y equipo especializado para producción y transmisión de vídeos, grabación de podcasts y sesiones de fotos.

“No sabía cuánto trabajo está detrás del periódico que uno ve cada día”, comentó Andrea Avilés Rosado, estudiante de décimo grado. “Salimos del recorrido con una nueva mentalidad de cómo se hace el periódico”.

A Taliana González Serrano, alumna de duodécimo grado, le sorprendió que el medio contara con instalaciones para grabar podcasts: “A mí me encanta todo eso porque los jóvenes están en constante movimiento y pueden escuchar las noticias cuando no se toman el tiempo para leer el periódico”.

Mientras Taliana se mostró preocupada por el impacto que pueda tener en los adultos mayores la decisión de publicar las noticias solo en formato digital, Andrea planteó que en el futuro habrá generaciones que quizás nunca tendrán un periódico físico en sus manos. “Aun así, siempre tendrán acceso a las noticias y eso es lo verdaderamente importante”, añadió Andrea.

“Como estudiantes de periodismo escolar, esta experiencia nos hizo reflexionar sobre los cambios que enfrenta esta profesión y sobre la importancia de adaptarnos sin perder los valores esenciales del periodismo: la verdad, la responsabilidad y el servicio a la comunidad”, dijo Abdelis.

Janet Negrón Martínez, quien es trabajadora social de la escuela y una de las moderadoras del Club de Periodismo, informó que este surgió en 2022 con 12 estudiantes y una edición de una página por semestre del periódico Brígida Informa.

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Ahora el club cuenta con 22 integrantes que se dividen las funciones de escritores, editores, fotógrafos y diseñadores gráficos. Publican dos veces por semestre una edición de 16 páginas con distintas secciones que recogen el acontecer de la comunidad escolar.

“El trabajo en el periódico escolar les enseña la importancia del trabajo en equipo y de ser responsables de la entrega a tiempo de las noticias porque si se paraliza un área, las otras no pueden trabajar”, dijo Jessica Meléndez Calderón, maestra de español que también es moderadora del Club de Periodismo.

“El periódico escolar también les da herramientas de exploración vocacional, mientras que visitar las instalaciones de GFR Media es una oportunidad de llevarlos a un campo real de trabajo”, agregó Yosuan Ortiz, maestro de artes visuales que colabora con el diseño gráfico del club.

Brígida Informa publica en la página web brigidainforma.org y en el perfil en Facebook de la Escuela Nueva Brígida Álvarez Rodríguez. Negrón indicó que también llevaba varios años imprimiéndose en papel de periódico en la prensa de GFR Media, gracias a un auspicio de Primera Hora. Como la prensa cesará operaciones, dijo que están explorando alternativas para volver a imprimirlo.

A nombre del club, las estudiantes entrevistadas agradecieron a los trabajadores de la prensa por su labor al imprimir Brígida Informa.