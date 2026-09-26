Los estudiantes del Club de Periodismo de la Escuela Nueva Brígida Álvarez Rodríguez, en Vega Baja, tomaron un recorrido en el que Wilson Casiano, gerente de Producción, les explicó cómo funcionan las prensas de GFR Media.

Transforma noticias en experiencias de aprendizaje. Los estudiantes del Club de Periodismo de la Escuela Nueva Brígida Álvarez Rodríguez, en Vega Baja, tomaron un recorrido en el que Wilson Casiano, gerente de Producción, les explicó cómo funcionan las prensas de GFR Media.

1 / 5 | Transforma noticias en experiencias de aprendizaje. Los estudiantes del Club de Periodismo de la Escuela Nueva Brígida Álvarez Rodríguez, en Vega Baja, tomaron un recorrido en el que Wilson Casiano, gerente de Producción, les explicó cómo funcionan las prensas de GFR Media. - Ramon "Tonito" Zayas

Desde sus inicios hace más de 40 años como una publicación impresa que se distribuía en escuelas públicas y privadas para apoyar la educación de niños y jóvenes, El Nuevo Día Educador (ENDE) se mantiene transformando noticias reales en experiencias de aprendizaje significativas.

Esa misión de integrar el periodismo al salón de clases sigue intacta ahora que el periódico El Nuevo Día publicará exclusivamente en formato digital.

La directora de El Nuevo Día Educador, Mariemma López, destacó que, como herramienta educativa, “es maravilloso porque el periodismo es información fidedigna y verificada. Además, es un contenido histórico de nuestro Puerto Rico y los estudiantes no solo pueden utilizarlo para fomentar la lectura y la curiosidad de ver cómo eran las cosas antes y como están ahora, ya que también pueden hacer investigación”.

Recordó que el programa ENDE ha evolucionado. Primero pasó a distribuir periódicos en las escuelas cada martes, junto a guías para maestros sobre cómo utilizar en el aula las noticias publicadas. En 2019, se relanzó la iniciativa al brindar acceso a planteles al uso de la versión digital del periódico: el ePaper. El año pasado tuvo lugar el lanzamiento de ENDE App, una plataforma digital con lecciones que estudiantes y maestros pueden acceder a través de la aplicación Microsoft Teams.

PUBLICIDAD

ENDE App, que ya está disponible en todas las escuelas públicas de la isla y que próximamente se estará abriendo a escuelas privadas, incluye acceso al archivo digital de El Nuevo Día, con noticias publicadas desde 2011 hasta el presente.

Además, cuenta con lecciones para todas las clases medulares (Inglés, Español, Matemáticas, Ciencia y Estudios Sociales) para nivel elemental y superior, así como campañas educativas con lecciones creadas en colaboración con los siguientes auspiciadores: Goya, Holsum, Walmart, Claro y Tres Monjitas. Estas últimas, que tocan temas como el valor de compartir en familia, la nutrición, la salud, el ciberacoso y la industria lechera, se pueden trabajar con estudiantes de cualquier nivel en el periodo de salón hogar.

Cada lección incluye una guía para el maestro, pruebas, presentaciones en PowerPoint, vídeos, infografías y actividades prácticas, lo que facilita su implementación en las aulas, puntualizó López.

“Todas nuestras lecciones están alineadas a los estándares, expectativas y metas del Departamento de Educación y están listas para ser utilizadas en cualquier momento que los maestros las necesiten”, resaltó la directora de ENDE.

López agregó que ENDE App permite a los educadores asignarles lecciones a los alumnos, así como hacer sus propias lecciones y compartirlas con docentes de otras escuelas.

Informó que, con el acceso al ePaper y al archivo digital de noticias de El Nuevo Día, “los maestros pueden utilizar esta herramienta para que los estudiantes lean, investiguen, busquen, creen y provocar en ellos el pensamiento crítico”. Mientras, los estudiantes pueden utilizarlo para buscar noticias por tema, así como imprimirlas, descargarlas, compartirlas y verlas traducidas al inglés.

PUBLICIDAD