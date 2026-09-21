El Nuevo Día y Primera Hora serán 100% digitales

GFR Media, empresa puertorriqueña que publica El Nuevo Día y Primera Hora (PH), anunció que ambos medios de comunicación publicarán exclusivamente en formato digital a partir del próximo lunes, 28 de septiembre.

La organización precisó que el anuncio es parte de su plan estratégico y que representa la culminación de un proceso de preparación para responder a la evolución en los hábitos de consumo de sus audiencias, así como a la necesidad de llegar a ellas en los formatos y plataformas que prefieren.

De cara a su nueva etapa, GFR Media informó que fortaleció las plataformas digitales de ambos diarios, optimizando la tecnología e invirtiendo recursos para concretar su evolución.

El Nuevo Día y PH son líderes en el consumo de noticias digitales en Puerto Rico. El Nuevo Día cuenta con sobre 3.4 millones de usuarios únicos mensuales y PH, con sobre 2.8 millones. En el más reciente PR Digital Trends Study 2026, comisionado por la Asociación de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME) a la firma Estudios Técnicos, el 59.4% de los lectores del país prefiere acceder a elnuevodia.com, mientras que el 58.3% prefiere acceder a primerahora.com. En comparación con 2025, las plataformas digitales de ambos periódicos alcanzaron un crecimiento de doble dígito: El Nuevo Día aumentó 17.7% y PH creció 12.2%.

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El estudio más reciente del SME también confirmó que el 98% de los puertorriqueños posee un celular y el 95% tiene acceso al internet y medios digitales. Entretanto, datos del Negociado de Telecomunicaciones sostienen que en Puerto Rico hay entre 3.8 y 4.1 millones de líneas de celular activas.

“Desde sus comienzos, El Nuevo Día y PH han contado la historia de Puerto Rico. Hemos acompañado a los puertorriqueños durante momentos de extrema dificultad y en sus momentos de gloria. La evolución y crecimiento de El Nuevo Día y PH son un espejo de la transformación de Puerto Rico. Hoy, enfocamos todos nuestros esfuerzos y una robusta inversión en un formato enteramente digital. Continuamos evolucionando con el Puerto Rico del siglo XXI, uno que hoy cuenta con más de nueve millones de puertorriqueños, que viven en la isla, en Estados Unidos, en Europa, y en el resto del mundo. Siempre hemos estado y continuaremos estando donde Puerto Rico esté”, puntualizó María Luisa Ferré Rangel, principal oficial ejecutiva (CEO, en inglés) del Grupo Ferré Rangel y publisher de GFR Media.

GFR Media destacó que la evolución de la empresa mantiene intacto el compromiso de El Nuevo Día y PH con un periodismo de excelencia, riguroso y confiable, con mayor libertad para decidir en qué formatos se cuentan y distribuyen sus historias.

“El Nuevo Día y PH continúan con su misión periodística inamovible. Concentrados en una distribución noticiosa 100% digital que nos permite ampliar el alcance de la información; publicar y actualizar las noticias al momento; contar más historias en formato de vídeo; fomentar la participación directa de los lectores; y profundizar nuestra relación donde quiera que estén”, aseguró Yalixa Rivera Cruz, directora general y editora en jefe de GFR Media.

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“Para honrar nuestro compromiso con Puerto Rico, mantener y afianzar nuestro liderazgo, y ser fieles a nuestro mandato de innovación, por más de 100 años, nos hemos reinventado una y otra vez. Hoy lo volvemos a hacer. Evoluciona el vehículo mediante el cual se recibe la información. No cambia el compromiso de estar donde está nuestra gente, contándole lo que pasa en su país”, expresó María Eugenia Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Directores de GFR Media.

Desde sus comienzos en 1970, El Nuevo Día ha sido pionero en Puerto Rico con decisiones que incluyen el lanzamiento en 1997 de endi.com, el primer canal de noticias digital en Puerto Rico, y el lanzamiento de Primera Hora, así como como con su liderazgo en el desarrollo de estrategias para conectar de manera innovadora con los sobre seis millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos. El Nuevo Día también es el único periódico puertorriqueño con un corresponsal fijo en Washington D.C., con el objetivo de fiscalizar las decisiones del Congreso y la Casa Blanca.

A partir del lunes, 28 de septiembre, PH seguirá siendo de acceso libre a nivel digital, sin costo para el lector. El Nuevo Día, mientras tanto, mantendrá su modelo de suscripción y conservará su ePaper, la edición diaria completa en formato de periódico digital. El ePaper, la continuidad natural de la edición impresa, mantiene la jerarquía noticiosa del día y sirve de referencia histórica y de archivo del quehacer noticioso. En situaciones de emergencia, la cobertura crítica se abre para todo el país.

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“Los periodistas de El Nuevo Día y PH van a continuar fiscalizando, indagando, haciendo preguntas incisivas, ahora en redacciones más ágiles, enfocadas en la producción y distribución de contenido digital, con un énfasis particular en vídeo. Una plataforma 100% digital nos da más espacio y más inmediatez para contar lo que acontece en Puerto Rico”, señaló Rivera Cruz.

Llegan nuevos productos

GFR Media, además, anunció el desarrollo y lanzamiento de una serie de nuevos productos diseñados a la medida de las necesidades de los lectores de El Nuevo Día y PH.

El recién lanzado programa digital de noticias Lo De Hoy, de El Nuevo Día, en formato de videopódcast, se transmite de lunes a jueves a las 8:00 a.m. en vivo a través de elnuevodia.com, YouTube y Facebook. Cuenta con la participación de reporteros e invitados especiales.

Mientras, a partir de octubre de 2026, El Nuevo Día lanzará En 30 Minutos, un programa de análisis noticioso en formato de videopódcast enfocado en la noticia que domine cada semana. Contará con la participación de reporteros del diario y analistas. Podrá accederse vía streaming en elnuevodia.com, YouTube y Facebook.

De igual forma, El Nuevo Día estrenará Puerto Rico Business Insights, diseñado como un micrositio exclusivo dentro de la página de elnuevodia.com. La publicación en inglés está dirigida a usuarios interesados en temas económicos y de negocios. Contará con datos e indicadores económicos de la isla imprescindibles para tomar decisiones de negocios.

La publicación de Edictos y Avisos también pasa a un ofrecimiento 100% digital, respaldado por El Nuevo Día y PH. Los edictos se publicarán en el ePaper de El Nuevo Día y en una sección dedicada en elnuevodia.com y primerahora.com, con la misma presentación que tienen en el impreso. La plataforma permite buscar, descargar, imprimir y compartir cada edicto mediante enlace o PDF, y acceder al histórico de publicaciones, lo que facilita la gestión de abogados y profesionales que atienden procesos ante los tribunales.

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También se lanzará Llena tu Día, el club de lealtad de El Nuevo Día, que funcionará como un programa de membresía para los suscriptores, en el cual obtendrán beneficios exclusivos tales como descuentos, experiencias y sorteos.

Entretanto, Shop+ será una nueva funcionalidad en Shop.pr que permitirá a los usuarios planificar sus compras con la ayuda de inteligencia artificial en lugar de buscar manualmente shoppers y productos. Esta herramienta fue diseñada en consulta con los consumidores para atender sus necesidades, se informó.

PH, por su parte, recién lanzó la nueva temporada de Boricuas en la Luna. La popular serie cuenta historias de puertorriqueños que viven, trabajan o estudian en otras partes del mundo y que mantienen lazos culturales con la Isla.

Estrenará, además, ¿De dónde es…?, una reseña de la escena gastronómica de Puerto Rico, según los gustos y preferencias de sus seguidores. La selección de los restaurantes, food trucks y barras estará a cargo de sus audiencias mediante el voto popular. Las reseñas aparecerán en las redes sociales de PH: Facebook, Instagram, X (antes Twitter) y TikTok.

De cara a la celebración del concurso de belleza Miss Universe en Puerto Rico, PH lanzará Confesiones de una Reina, serie que presentará entrevistas exclusivas en vídeo a exreinas de belleza, quienes revelarán secretos y experiencias únicas durante sus reinados.

GFR Media detalló que las ediciones del jueves, 24 de septiembre, para PH y del domingo, 27 de septiembre, para El Nuevo Día serán las últimas impresas. Tales ediciones se han concebido como piezas conmemorativas. Para celebrar y honrar su trayectoria de publicación en papel, GFR Media resaltó que acompañará las piezas de colección con un reconocimiento al oficio y a las personas que durante generaciones hicieron posible que el periódico llegara cada madrugada a la puerta de un país entero.

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“Nuestro legado de impresos no solo es parte de la historia de Puerto Rico: cuenta la historia de Puerto Rico. Por eso damos este paso con respeto —por el oficio, por los lectores que crecieron con el periódico sobre la mesa y, sobre todo, por las personas que hicieron posible cada edición durante décadas. Ese legado sirve como zapata para seguir informando al país y documentando su historia, a través de nuestros múltiples formatos digitales que mantienen conectadas a nuestras audiencias en Puerto Rico y alrededor del mundo”, afirmó Rafael Lama Bonilla, CEO de GFR Media.