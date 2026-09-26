Asesinan a dos hombres en medio de balacera en Santurce

Dos hombres fueron asesinados durante la madrugada de este sábado en una balacera reportada en la calle Flores, intersección con la calle San Juan, en el sector Trastalleres, en Santurce.

La teniente Idamaris Morales, directora de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, confirmó a El Nuevo Día que las autoridades recibieron una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alrededor de la 1:15 a.m. para alertar sobre el incidente.

Las víctimas aún no han sido identificadas. Sin embago, según Morales, uno de los hombres aparenta tener unos 60 años y el otro, alrededor de 30.

“Aún no han levantando los cuerpos. Los agentes todavía están recopilando la evidencia. Estamos a la espera de poder identificar a las víctimas para tratar de establecer un móvil”, informó la directora.