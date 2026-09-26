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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a dos hombres en medio de balacera en Santurce

Las víctimas aún no han sido identificadas, según la Policía

26 de septiembre de 2026 - 8:05 AM

Updated At

Actualizado el 26 de septiembre de 2026 - 8:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por el momento, se desconocen las circunstancias que rodearon los hechos. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Dos hombres fueron asesinados durante la madrugada de este sábado en una balacera reportada en la calle Flores, intersección con la calle San Juan, en el sector Trastalleres, en Santurce.

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La teniente Idamaris Morales, directora de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, confirmó a El Nuevo Día que las autoridades recibieron una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alrededor de la 1:15 a.m. para alertar sobre el incidente.

Las víctimas aún no han sido identificadas. Sin embago, según Morales, uno de los hombres aparenta tener unos 60 años y el otro, alrededor de 30.

“Aún no han levantando los cuerpos. Los agentes todavía están recopilando la evidencia. Estamos a la espera de poder identificar a las víctimas para tratar de establecer un móvil”, informó la directora.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que rodearon los hechos.

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Breaking NewsSanturceAsesinatosPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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