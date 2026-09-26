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Monitoreo diario: 11 embalses bajan de nivel y cinco suben este sábado

Carraízo permanece en “seguridad” pese a perder un centímetro, mientras La Plata desciende nueve y sigue bajo “ajustes operacionales”

26 de septiembre de 2026 - 7:56 AM

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La Plata, en Toa Alta, descendió nueve centímetros hasta los 44.47 metros. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

De los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), 11 registraron descensos este sábado, cinco subieron y tres permanecieron sin cambios respecto al viernes.

Carraízo, en Trujillo Alto, bajó un centímetro hasta los 40.67 metros. Permanece en el nivel de “seguridad”, a 28 centímetros del punto de “desborde”, establecido en 40.95 metros.

Por su parte, La Plata, en Toa Alta, descendió nueve centímetros hasta los 44.47 metros. El embalse continúa bajo la clasificación de “ajustes operacionales”, a 43 centímetros de regresar al nivel de “observación”.

Bajo la categoría de “observación”, Cidra se mantuvo en 400.53 metros. Río Blanco subió nueve centímetros hasta los 26.18 metros; Fajardo aumentó cinco centímetros hasta los 47.65 metros; y Guayabal ganó un centímetro hasta los 102.58 metros.

Así amanecieron los niveles de los embalses este sábado, 26 de septiembre.
Así amanecieron los niveles de los embalses este sábado, 26 de septiembre. (AAA)

Entre los embalses en nivel de “seguridad”, Toa Vaca bajó dos centímetros hasta los 147.09 metros; Carite perdió un centímetro y marcó 542.35 metros; y Patillas descendió un centímetro hasta los 65.54 metros. Matrullas registró una reducción de 16 centímetros y se ubicó en 734.64 metros, mientras que Garzas permaneció en 736.07 metros.

Guayo subió seis centímetros hasta los 443.09 metros. En cambio, Lucchetti bajó siete centímetros hasta los 171.40 metros y Loco perdió un centímetro hasta los 69.67 metros. Caonillas se mantuvo en 251.81 metros, mientras que Guajataca bajó 13 centímetros hasta los 196.33 metros y Cerrillos descendió tres centímetros hasta los 166.90 metros.

En el nivel de “desborde”, Guineo bajó cuatro centímetros hasta los 902.39 metros, mientras que Dos Bocas subió 15 centímetros hasta los 90.05 metros.

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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) recibe el apoyo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para ejecutar el proyecto

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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