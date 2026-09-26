Motociclista resulta gravemente herido en un “hit and run” en Coamo
Según la Policía, el conductor de un Jeep Wrangler invadió el carril contrario, impactó la motora y huyó sin prestar ayuda
26 de septiembre de 2026 - 9:41 AM
26 de septiembre de 2026 - 9:41 AM
Un motociclista de 42 años resultó gravemente herido en medio de un “hit and run” ocurrido la noche del viernes en el kilómetro 24.4, de la PR-14, en Coamo.
Según la investigación preliminar de la Policía, el conductor de un Jeep Wrangler invadió el carril contrario e impactó la motora Harley-Davidson que conducía el hombre.
Acto seguido, el conductor presuntamente abandonó el lugar sin prestarle ayuda ni suministrar su información.
De acuerdo con la Uniformada, el motociclista sufrió una herida grave en la pierna izquierda y fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras, donde recibe tratamiento.
El agente León, de la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, investiga los hechos junto con la fiscal de turno.
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